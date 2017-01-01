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Korkut'ta kitap okuma yarışması



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'un Korkut ilçesinde "Korkut'un Geleceği Kitapla Gelecek" yarışması düzenlendi.

Korkut Milli Eğitim Müdürlüğü, örnek bir yarışma düzenleyerek öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırdı. "Korkut'un Geleceği Kitapla Gelecek" sloganıyla düzenlenen yarışmayla öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sunmak, onların hem konuşma hem de okuma becerilerini geliştirmek, okuduğunu anlayan, anladığını ise yorumlayıp eleştirebilen bir nesil yetişmesi hedeflendi. Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerinden oluşan dört kitap, mart ayında ilçedeki bütün ortaokullara dağıtılmıştı. Daha sonra sınava tabi tutulan ve birinci olan öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Korkut Kız Yatılı Bölge Okulunda (YBO) düzenlenen bilgi yarışmasında, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci, Karakale Ortaokulu ikinci, Tan Ortaokulu ise üçüncü oldu. Birinci olan öğrencilere birer tablet, ikinci olan öğrencilere müzik çalar hediye edildi.

Düzenlenen yarışmayla ilgili açıklama yapan Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ, bu tür etkinliklerin çocuklara okuma alışkanlığı kazandırdığını söyledi. Mağ, "Gerçekten bu ve benzeri etkinlikler sayesinde çocuklarımızın okumaya olan ilgileri son derece artış gösterecektir. İnsanın kendini tanıyabilmesinin ilk adımı okumaktır, insan okudukça kendini ve sınırlarını çok iyi tanıyacak ve bu sayede ne gibi büyük işler başarabileceğine olan inancı artacaktır. Aynı zamanda okudukça kendini tanıyan insan, ahlaki bir olgunluğa da erişecektir. Umarım böylesine güzel, böylesine faydalı organizasyonların devamı gelir" dedi.

Korkut Milli Eğitim Müdürü Caner Budak ise, yeni yetişen çocuklara, gençlere kitap okuma sevgisini, kitap okuma zevkini aşılayabilmenin eğitimcilerin en başta gelen görevlerinden olduğunu belirterek, "Ülkemiz, okuyan, okuduğunu anlayan, sorgulayan ve özümseyen bireylerin omzunda geleceğe taşınacaktır. Şayet geleceğimizi sağlam bir zeminde ve sağlam bireyler omzunda yükseltmek istiyorsak, yeni nesillere evvela gerçek bir okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. İşte 'Korkut'un Geleceği Kitapla Gelecek' sloganıyla başlatmış olduğumuz bu yarışmanın asıl amacı da bu bahsettiğimiz bireylerin yetişmesine bir nebze de olsa katkı sağlamaktır. Öncelikle okuma alışkanlığını kendi ilçemizdeki gençlere ve çocuklara kazandırmalıyız. İşte bu okuma alışkanlığını kazanan gençler sayesinde Korkut'un ve ülkemizin geleceği daha aydınlık olacaktır. Bundan sonraki senelerde de bu tür organizasyonların yapılmasına gayret edeceğiz" diye konuştu.

(NA-MSA-Y)



22.05.2017 12:52:25 TSI

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