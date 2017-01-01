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Uluslararası satranççılar, 19 Mayıs ve Atatürk için mücadele etti

- Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası'na Özbekistan, Rusya ve Suriyeli sporcular da dahil 356 satranç sporcusu katıldı



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası, uluslararası sporcuları konuk etti. 29'u Satranç Milli Takımı sporcusu, 6 farklı kategoriden 356 satranççının katıldığı turnuvada Özbekistan, Rusya ve Suriyeli sporcular da şampiyonluk için ter döktüler.

Mezitli Belediyesi'nin 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Satranç Turnuvası, Yeni Mahalle Spor Tesislerinde yapıldı. Türk Milli Takımı ile Özbekistan, Rusya ve Suriyeli sporcuların da yer aldığı turnuvaya Hatay, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş gibi çevre illerden de çok sayıda sporcu katıldı. Turnuvanın açık kategorisinde ise 7'den 70'e farklı yaşlardan sporcular mücadele etti. Milli Takımdan 29 sporcunun katıldığı ve 13 hakemin görev aldığı turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Satranç Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan, "Bölgenin en büyük turnuvalarından birisini gerçekleştirdik. Başta bize her türlü imkanı sunan Belediye Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere tüm görev yapan arkadaşlarıma ve katılan sporculara teşekkür ederim" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise yoğun katılımın yanı sıra yaşanan büyük heyecanın önümüzdeki yıllarda bu turnuvanın daha da büyüyerek gelişmesi için kendilerini büyük ölçüde motive ettiğini belirtti. Tarhan, "356 sporcumuz iki günde lig usulü yaptıkları 6 maçla mücadele ettiler. Toplam 2 bin 136 kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası son dönemde gerçekleşen en büyük turnuvalardan birisi oldu. Ulusal ve uluslararası katılımcıların da mücadele etmesi turnuvamızın ne denli büyük olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

Değişik alanlarda belediye olarak verdikleri onlarca kurstan birisinin de satranç kursu olduğunu ifade eden Tarhan, "Satrancın ne denli yararlı bir spor olduğunu anlatmaya gerek yok. Satranç oynayan çocukların büyük ölçüde eğitimde de başarılı oldukları bilimsel bir gerçek. Türkiye'nin ortak akla ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Biz Mezitli'de ortak aklı burada bulunan akıllı çocuklarla gerçekleştireceğiz. Satranç oyunu da bu anlamda çocukların zeka gelişiminde büyük katkı sağlıyor. Geleceğin Türkiye'sinin ortak akılla daha iyi noktalara ulaşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Turnuvanın ilk hamlesini yapan Başkan Tarhan, tüm sporculara üzerinde Atatürk resimlerinin olduğu tişört hediye ederken, kazanan sporculara ise aldıkları derecelere göre tam, yarım ve çeyrek altın, satranç takımı, kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

(KYM-Y)



22.05.2017 12:53:13 TSI

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