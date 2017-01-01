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SOBE'de eğitimler başladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:53
SOBE'de eğitimler başladı
SOBE'de eğitimler başladı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) 40 öğrenci ile eğitime start verdi.
Selçuklu Belediyesi tarafından Türkiye'ye kazandırılan SOBE eğitimlere başladı. Otizmli bireyler ve aileleri için umut ışığı olan ve bu kapsamda Türkiye'de ilk olan SOBE, Konya ve çevre illerden büyük ilgi görüyor. Ankara, İzmir, Kayseri, Tekirdağ, Karaman gibi illerden eğitim için talep alan merkezde 40 öğrenciye, 15 öğretmen tarafından eğitim veriliyor.
Otizmli bireyler için spor salonlarında salon sporları eğitimi, yüzme havuzunda HidroTerapi eğitimi ve binicilikte de HippoTerapi eğitimi, alanında uzman eğitmenler tarafından verilmeye başlandı. Derslerin birebir gerçekleştirildiği eğitimlerde ilk hafta öğrenci ve ailelerini tanımaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Öğrenci ve velileri tanımaya yönelik gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin ardından öğrencilerin hangi eğitime uygun olduğuna karar verilecek ve eğitimler birebir şekilde devam edecek. Salon sporları, binicilik, yüzme eğitimlerinin faaliyete geçtiği merkezde, öğrenciler bu branşlardan sadece birinden hizmet alabildikleri gibi dersten çıktıktan sonra etkinlik derslerine de girebiliyorlar.

"SOBE'de eğitimlere başlamanın heyecanını yaşıyoruz"
SOBE'nin otizm alanında yapılan Türkiye'nin en kapsamlı merkezi olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Çalışmaları, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı tarafından yürütülen merkezimiz, otizm alanında birçok proje ve kongreye ev sahipliği yaptı. Türkiye Otizm Meclisinin genel sekreterliğini üstlenen vakfımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan Otizm Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Otizmli çocuklar ve aileleri için umut ışığı olacak merkezimiz, 40 öğrenci ile salon sporları, HidroTerapi, HippoTerapi ve etkinlik derslerine başladı. Birebir eğitim yöntemiyle eğitimlerin sürdürüldüğü merkezimizde alnında uzman 15 öğretmen görev yapıyor. Ektiğimiz tohumların yeşerdiğini görmek bizleri heyecanlandırıyor" dedi.
Alanlarında uzman ve hizmet içi eğitime tabi tutulan öğretmenler tarafından verilen eğitimler, yaz ayları da dahil olmak üzere bir yıl boyunca devam edecek. Öğrenci sayısının ilerleyen günlerde 100'ün üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
(US-AH-Y)

22.05.2017 12:53:26 TSI
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