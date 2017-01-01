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Niksar'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklardan resim sergisi



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Tokat'ın Niksar ilçesinde sevgi evlerinde kalan öğrencilerin hazırladıkları resimler hükümet konağında sergilendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Tokat İl Müdürlüğüne bağlı Niksar Sevgi Evleri'nde kalan öğrencilerin hazırladıkları resimler ve el işi ürünler ilçe hükümet konağı içerisinde sergilendi.

Serginin açılışını yapan İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, el emeği göz nuru eserlerin çok kıymetli olduğunu ve hükümet konağında sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek,"Gençlik haftası dolayısıyla bayramımızı kutladık. Bugünde gençlerimizin yaptığı sanat eserlerini, resimleri, el işi eserleri sergilemek için biz hükümet konağımızı genel ve resmi işlerle iştikal ettiğimiz bir yeri böyle sanatla buluşturmuş olduk. Öğrencilerimiz uzun zamandır çalışmışlar ve ortaya güzel eserler çıkarmışlar, gençlerimiz gerçekten yetenekli bize düşen sadece onların önünü açmak, onları teşvik etmek, her zaman dediğimiz gibi marifet iltifata tabi, çocuklarımızın gerek bu sanat eserlerinde, gerekse halk oyunlarındaki spordaki resimdeki güzel sanatların her dalındaki başarılarını çalışmalarını gayretlerini bizlerin teşvik etmesi. Dolayısıyla bu teşvik sonucunda, Türkiye çapındaki ulusal yarışmalarda hemde uluslararası yarışmalarda çocuklarımızın iyi bir yere gelmesi dereceler elde etmesi sadece o derecelerde değil, ömür boyu sanatla kültürle kendisi ile barışık, toplumla barışık bir hayat sürmeleri bizim en büyük dileğimiz"dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. Sergiyi gezen davetliler öğrencilerin yaptığı resimleri çok beğendiklerini söyledi. Serginin bir hafta süreyle hükümet konağı içerisinde açık kalacağı öğrenildi.



(SÖZ-UY-Y-)



22.05.2017 13:03:51 TSI

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