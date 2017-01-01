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Şampiyon Curlingciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Curling Arena'da yapılan kulüpler arası Curling il birinciliği sona erdi. Erkeklerde şampiyonluğu antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Erzurum Gençlikspor Kulübü kazanırken, bayanlarda şampiyonluk ipini antrenör Sadık Topaloğlu yönetimindeki TEİAŞ Spor Kulübü göğüsledi.

GHSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de, antrenör Ahmet Çelik ile sporcularını kutlayarak, şampiyonluktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şenses, "Erkeklerde şampiyon olduk, bayanlarda ise kıl payı şampiyonluğu TEİAŞ Spor'a kaptırdık. Aynı zamanda milli takımda forma giyerek, gururumuz olan sporcularımızı elde ettikleri zaferden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Şampiyon curlingçilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

(ERZ-ÖB-Y)



22.05.2017 13:04:34 TSI

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