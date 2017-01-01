ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meram Belediyesinden Havzan Mahallesine sosyal tesis

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:05
Meram Belediyesinden Havzan Mahallesine sosyal tesis
Meram Belediyesinden Havzan Mahallesine sosyal tesis

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde yatırımlarına devam ediyor.
Yaklaşık 2 aydır açılış ve temel atma programlarını sürdürdüklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Her hafta ya bir açılış ya da bir temel atma programı gerçekleştirerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda Havzan Mahallesi'ne örnek bir sosyal tesis kazandıracağız. 24 Mayıs Çarşamba günü Saat 11:00'de gerçekleştireceğimiz Havzan Mahallesi Sosyal Tesisi temel atma törenine tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.
Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap verecek sosyal tesisin özellikleri hakkında da bilgi veren Toru, "Arsa alanı yaklaşık 500 metrekare olan tesisin inşaat alanı 870 metrekare. Zemin artı 2 kattan oluşacak tesiste; çok amaçlı salon, hanımlar lokali, emekliler konağı, muhtar ofisi, kütüphane, derslikler ve fitness salonu yer alacak" ifadelerini kullandı.
(US-AH-Y)

22.05.2017 13:05:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SOBE'de eğitimler başladı
YEREL

SOBE'DE EĞİTİMLER BAŞLADI
Kulu'da kan bağışı kampanyası
YEREL

KULU'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
AK Parti Milletvekili Kaleli gündemi değerlendirdi
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KALELİ GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Meram Belediyesporlu Wushucu Küçüktanık Avrupa ikincisi
YEREL

MERAM BELEDİYESPORLU WUSHUCU KÜÇÜKTANIK AVRUPA İKİNCİSİ
Beyşehir Belediyesi'nden çocuklar için tiyatro etkinliği
YEREL

BEYŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO ETKİNLİĞİ
Yunak'ta geleneksel buluşma gününün 8. si düzenlendi
YEREL

YUNAK'TA GELENEKSEL BULUŞMA GÜNÜNÜN 8. Sİ DÜZENLENDİ
Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

KONYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Fotoğraf çekerken şelaleye düşen kişi öldü
YEREL

FOTOĞRAF ÇEKERKEN ŞELALEYE DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
MHP Konya'da kongre heyecanı
YEREL

MHP KONYA'DA KONGRE HEYECANI
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
KOMEK Müzik Topluluğu'ndan &quot;İrfani Türküler&quot; konseri
YEREL

KOMEK MÜZİK TOPLULUĞU'NDAN "İRFANİ TÜRKÜLER" KONSERİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
İlçeler Konya ile buluşuyor
YEREL

İLÇELER KONYA İLE BULUŞUYOR
Selçuklu'da eğitime fiziki destek sürüyor
YEREL

SELÇUKLU'DA EĞİTİME FİZİKİ DESTEK SÜRÜYOR
KONESOB genel sekreterlerine hizmet içi eğitim semineri
YEREL

KONESOB GENEL SEKRETERLERİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
SÜ'de Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi
YEREL

SÜ'DE ULUSLARARASI KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM KONGRESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı