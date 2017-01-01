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Meram Belediyesinden Havzan Mahallesine sosyal tesis



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde yatırımlarına devam ediyor.

Yaklaşık 2 aydır açılış ve temel atma programlarını sürdürdüklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Her hafta ya bir açılış ya da bir temel atma programı gerçekleştirerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda Havzan Mahallesi'ne örnek bir sosyal tesis kazandıracağız. 24 Mayıs Çarşamba günü Saat 11:00'de gerçekleştireceğimiz Havzan Mahallesi Sosyal Tesisi temel atma törenine tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap verecek sosyal tesisin özellikleri hakkında da bilgi veren Toru, "Arsa alanı yaklaşık 500 metrekare olan tesisin inşaat alanı 870 metrekare. Zemin artı 2 kattan oluşacak tesiste; çok amaçlı salon, hanımlar lokali, emekliler konağı, muhtar ofisi, kütüphane, derslikler ve fitness salonu yer alacak" ifadelerini kullandı.

(US-AH-Y)



22.05.2017 13:05:29 TSI

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