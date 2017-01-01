YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç tiyatro yarışmasında gala gecesi

Genç tiyatro yarışmasında gala gecesi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli'de düzenlenen "Liseler arası 3. Tiyatro Şenliği"nin gala ve ödül gecesi yapıldı. 7 gün süren tiyatro şenliğinde merkez ve ilçelerden 8 lisenin hazırladığı 8 oyun sergilendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü'nün düzenlediği "Liseler arası 3. Tiyatro Şenliği" tamamlandı. Şenliğin gala ve ödül gecesi ise Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu galaya, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, tiyatro şenliğine katılan okul yöneticileri, davetliler ile öğrenciler katıldı.

Yarışma hakkında konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, "Gençlik Haftası dolayısıyla Genç Denizli kulübümüz kendi içerisinde ki faaliyetlerinin yanı sıra, siz değerli gençlerimize bir nebze olsun tiyatroyu sevdirmek ve tiyatroya sahip çıkma anlamında hem kendimizi geliştirmek göstermek hem de Denizlimizi ve ülkemizi tiyatroda temsilini yüksek tutmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledi. Sizler de elinizden geldiğince bu alanda ki kabiliyetlerinizi sergilediniz. Bizler de bundan çok memnunuz. Hepinizin ellerine ve gönüllerine sağlık" dedi.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Bu kapsamda, "Jüri özel ödülü" Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ebubekir Ağdaş'a, "En iyi komedi yardımcı kadın oyuncu ödülü" Nalan Kaynak Anadolu Lisesi'nden Havva Kübra Gözlükavak'a, "En iyi komedi kadın oyuncu ödülü" Denizli Lisesi'nden Raziye Sardoğan' a, "En iyi kadın yardımcı oyuncu ödülü" İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi'nden Meftune Kalemoğlu'na, "En iyi komedi yardımcı erkek oyuncu ödülü" İbrahim Cinkaya Sosyal bilimler Lisesi'nden Furkan Karaca'ya verildi.

Galanın sonunda katılım belgesi verilen öğrenciler gecenin anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

(MT-Y)



22.05.2017 13:05:54 TSI

NNNN

