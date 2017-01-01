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Ulaşımda yeni güzergahlar belirlenecek



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş İstanbul Caddesinin araç trafiğine kapatılmasından önce şehir içi ulaşımda alternatif güzergah önerilerini inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in araç trafiğine kapatıldığında 'bölgenin en büyük açık hava alışveriş merkezi' olacağına dikkat çektiği İstanbul Caddesi üzerinden yapılan şehir içi ulaşım seferleri için alternatif güzergahlar belirleniyor. Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan çerçevesinde İstanbul Caddesi üzerinden sağlanan ulaşım aksının kuzey ve güneyde bulunan yeni güzergahlarda düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Üzerinde çalışılan güzergahları inceleyen Başkan Mehmet Keleş gerek araç gerek yaya trafiğinin rahatlayacağına dikkat çekerek "şehir merkezinin ortasında İstanbul Caddesini araç trafiğine kapatarak hem yayalar hem de sürücüler için önemli bir işe imza atmış olacağız. Şehir merkezinin çevresinde açtığımız yeni bulvar ve caddeler sayesinde sürücülerin bu güzergahları kullanmasını sağlamak istiyoruz. Şehir merkezinin yalnızca yaşam alanı olması için çalışıyoruz. Araç trafiğini merkez dışına taşımakla yoğunluğu da engellemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

(TT-AY)



22.05.2017 13:06:06 TSI

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