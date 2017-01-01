ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ESOB Başkanı Konak'tan Bakan Prof. Dr. Eroğlu'na övgü;

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:08
ESOB Başkanı Konak'tan Bakan Prof. Dr. Eroğlu'na övgü;
ESOB Başkanı Konak'tan Bakan Prof. Dr. Eroğlu'na övgü;
- "Cumhuriyet tarihinin en başarılı Bakanıdır"

(Fotoğraflı)

Ahmet Hamzaçebi
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, "Bakan Eroğlu'nun 10 yılda yaptıkları 100 yıla bedeldir" dedi.
Konak, Bakan Eroğlu'nun sadece Afyon'a değil, 81 vilayete büyük hizmetler yaptığını belirtti. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu sayesinde Afyon'da su derdinin bittiğini, her tarafın adeta ormanlarla çevrildiğini anlatan ESOB Başkanı Abdulkadir Konak, " Sadece su ve orman konusunda değil, bütün yatırımlarda sayın Bakanımızın adı ve imzası vardır. Şunu iddia etmek isterim ki, Bakan Eroğlu'nun 10 yılda yaptıkları 100 yılda yapılanlardan fazladır. Sayın Eroğlu AK Parti hükümetlerinin değişmez Bakanı ve en kıdemlisidir. Sadece AK Parti hükümetlerinin değil, Cumhuriyet tarihimize baktığımızda sayın Eroğlu kadar çalışkan ve sayın Eroğlu kadar başarılı başka bir Bakan gelmemiştir. Umut ediyoruz ki, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu en az 10 yıl daha ülkesi ve milleti için güzel çalışmalarına devam edecektir" dedi.
(ABH-MET-Y)

22.05.2017 13:08:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Emirdağ'da 'Muay Thai Afyonkarahisar İl Turnuvası' düzenlendi
YEREL

EMİRDAĞ'DA 'MUAY THAİ AFYONKARAHİSAR İL TURNUVASI' DÜZENLENDİ
AFDOS üyeleri Büyük Taarruz Şehitliği'ne yürüdü
YEREL

AFDOS ÜYELERİ BÜYÜK TAARRUZ ŞEHİTLİĞİ'NE YÜRÜDÜ
Afyonkarahisar'da hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA HAVA SICAKLIĞI 8 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ
Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti
YEREL

ÇOCUKLARIN TÜFEKLE OYUNU ÖLÜMLE BİTTİ
Sığınmacı anneler ile çocukları Türkçe öğreniyor
YEREL

SIĞINMACI ANNELER İLE ÇOCUKLARI TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı