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ESOB Başkanı Konak'tan Bakan Prof. Dr. Eroğlu'na övgü;

- "Cumhuriyet tarihinin en başarılı Bakanıdır"



(Fotoğraflı)



Ahmet Hamzaçebi

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, "Bakan Eroğlu'nun 10 yılda yaptıkları 100 yıla bedeldir" dedi.

Konak, Bakan Eroğlu'nun sadece Afyon'a değil, 81 vilayete büyük hizmetler yaptığını belirtti. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu sayesinde Afyon'da su derdinin bittiğini, her tarafın adeta ormanlarla çevrildiğini anlatan ESOB Başkanı Abdulkadir Konak, " Sadece su ve orman konusunda değil, bütün yatırımlarda sayın Bakanımızın adı ve imzası vardır. Şunu iddia etmek isterim ki, Bakan Eroğlu'nun 10 yılda yaptıkları 100 yılda yapılanlardan fazladır. Sayın Eroğlu AK Parti hükümetlerinin değişmez Bakanı ve en kıdemlisidir. Sadece AK Parti hükümetlerinin değil, Cumhuriyet tarihimize baktığımızda sayın Eroğlu kadar çalışkan ve sayın Eroğlu kadar başarılı başka bir Bakan gelmemiştir. Umut ediyoruz ki, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu en az 10 yıl daha ülkesi ve milleti için güzel çalışmalarına devam edecektir" dedi.

(ABH-MET-Y)



22.05.2017 13:08:23 TSI

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