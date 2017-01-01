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Büyükşehir Belediyesi'nden yaşlılara büyük hizmet

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:09
Büyükşehir Belediyesi'nden yaşlılara büyük hizmet
Büyükşehir Belediyesi'nden yaşlılara büyük hizmet
- Kayser Valisi Süleyman Kamçı:
- "Yaşlıların hayır dualarını almak insanlık görevimizdir"
- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
- "Ailelerin destek veremediği yaşlılarımızın yanında bundan sonra büyükşehir belediyesi olacak"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi yaşlıların daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için 'Evde Sosyal Destek Hizmeti Yaşlı Destek Programı' (YADES) projesini kamuoyuna tanıttı.
Huzurevi'nde yapılan projenin tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, projeden Kayseri merkezde oturan, ihtiyaç sahibi tüm 65 yaş üzeri vatandaşların yararlanabileceğini söyleyerek, "Yaptığımız her proje üstlerimiz tarafından taktir ediliyor. YADES projesi de bu anlamda gururlandıran bir proje oldu. Şehrimizin milli ve manevi değerleri var. Örf, adet ve geleneksel yapımız yaşlılara huzurevinde bakımın en son seçenek olduğu görülüyor. Biz de huzurevlerinin böyle bir algısı var. Bununla birlikte aileler, çekirdek aile olarak yaşamayı daha fazla tercih eder hale geldi. Huzurevinde yaşamaktansa kendi evlerinde yaşamayı tercih eden bir oturmuş yapı var şehrimizde. Haliyle kendi evlerinde yalnız yaşayan, desteğe ihtiyacı olan yaşlılarımızın da hayatını kolaylaştıracak destekler vermek gerekiyor. Bu YADES Projemiz Kayseri'de yaşayan 65 yaş üstü yaşlılarımıza evlerinde destek sağlamayı amaçlıyor. Temel hedefimiz bu. Yaşlılarımızın bu hayatlarının en önemli bölümünde huzurlu ve mutlu bir dönem geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Projedeki temel hedefimiz yaşlılarımızın son dönemdeki günlerini huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak. Bunun için ailelerin yetersiz kaldığı, destek veremediği yaşlılarımızın yanında bundan sonra büyükşehir belediyesi olacak. Yalnız bırakmayacağız, evlerinde tek başına kalanların yanında büyükşehir belediyesi olarak var olacağız. İhtiyaç duymaları halinde yaşlılarımızın kişisel bakımlarını, kişisel temizliklerini bu çerçevede biz yapacağız. Yaşlılarımızın evlerinin temel temizliğini yine biz yapacağız. Bu hizmetlerimizden Kayseri merkezimizde yaşayan ihtiyaç sahibi tüm 65 yaş üstü yaşlılarımız faydalanabilecek" dedi.
Ramazanda 2 bin kişinin iftarını üstlendik"
Yapılacak olan projelerle tüm ihtiyaç sahibi insanların büyükşehir belediyesi olarak yanlarında olacağını sözlerine ekleyen Çelik, "İki gün sonra fırın açıyoruz, 'Kent Fırını' adı altında günlük 160 bin ekmek kapasiteli bu fırınımızı 2 gün sonra açacağız. Orada da temel hedefimiz özellikle ihtiyaç sahibi, düşük gelir seviyesine sahip hemşehrilerimizi çok daha kaliteli ekmeği uygun fiyata alması. Bu da ihtiyaç sahibi, düşük gelirli ailelerimiz için hazırladığımız projelerin başında geliyor. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Ramazan geliyor. Ramazan ayı boyunca daha önce de olduğu gibi 5 yıldızlı otellere, lüks lokantalara, şaşalı iftar sofralarına katılmayacağız. Ama Ramazan'da da evimizde oturmayacağız, çat kapılarımız devam edecek. Bu sene Seyyid Burhanettin Türbesi civarındaki iftar işini de biz üzerimize aldık. Ortalama günlük 2 bin kişinin iftarını da büyükşehir belediyesi olarak biz üstlendik. Toplumun her kesimine hizmet ediyoruz ama özellikle ihtiyaç sahibi kişilerin yanında Mustafa Çelik'i ve büyükşehir belediyesini her zaman göreceksiniz" diye konuştu.
Vali Süleyman Kamçı ise bizleri sevgiyle yetiştiren tüm yaşlılarımıza gereken önem ve ilgiyi göstermememiz gerektiğini belirtti ve "Onların hayır dualarını almak insanlık görevimizdir. Yaşlılarımıza verdiğimiz hizmeti her zaman daha iyi yapmak zorundayız. İnşallah Büyükşehir Belediyesi yaşlılarımızın hak ettikleri hizmeti sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Süleyman Kamçı ve Başkan Mustafa Çelik, YADES projesinde çalışan personelle sohbet ederek işlerini en iyi şekilde yapacaklarına dair şüphelerinin olmadığını söyledi.
(TB-AÖ-Y)

22.05.2017 13:09:15 TSI
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