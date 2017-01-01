Gölbaşı Fen Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında, Adıyaman'ın Gölbaşı Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı başarıyla gerçekleştirildi.
Koordinatörlüğünü Biyoloji Öğretmeni İbrahim Dinler'in yaptığı, 20 projeyle hazırlanmış olan Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü.
Okul Müdürü Mustafa Daloğlu, tüm ziyaretçilerin beğeni ve takdirini toplayan bilim fuarında emeği geçenlere, fuara katılan herkese ve Proje Yürütücüsü Biyoloji Öğretmeni İbrahim Dinler ile öğrencilere teşekkür ettiğini söyledi.
(CK-SD-Y)
22.05.2017 13:09:55 TSI
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