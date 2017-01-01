YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir'den ihale



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi bazı sosyal tesislerde tadilat ve onarım işi yapacak. Konuyla ilgili ihaleye üç firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerdeki tadilat ve onarım işleri için ihale yaptı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 322 bin TL olan ihalede üç firma teklif verdi.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Mustafa Usalan-Zirve İnşaat: 1 milyon 967 bin TL

Serhat Şentürk-TMS İnşaat: 2 milyon 6 bin TL

Alp İnşaat: 2 milyon 99 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.

(AÖ-Y)



22.05.2017 13:10:39 TSI

NNNN

