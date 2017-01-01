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Büyükşehir'den ihale

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:10
Büyükşehir'den ihale

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi bazı sosyal tesislerde tadilat ve onarım işi yapacak. Konuyla ilgili ihaleye üç firma katıldı.
Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerdeki tadilat ve onarım işleri için ihale yaptı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 322 bin TL olan ihalede üç firma teklif verdi.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Mustafa Usalan-Zirve İnşaat: 1 milyon 967 bin TL
Serhat Şentürk-TMS İnşaat: 2 milyon 6 bin TL
Alp İnşaat: 2 milyon 99 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.
(AÖ-Y)

22.05.2017 13:10:39 TSI
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