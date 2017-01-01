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Kozan'da mevsimlik işverenlere jandarma ve polisten seminer



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde mevsimlik işçiler konusunda işverenlere trafikte ve çalışmalarında uyulması gereken kurallar ile ilgili seminer verildi.

Kozan Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından işbirliğinde verilen seminerde Kozan Trafik Tim Komutanı Jandarma Kd. Başçavuş Ahmet Seyrik tarafından programa katılan ve mevsimlik işçi çalıştıran çoğunluğunu narenciye sektörünün oluşturduğu işverenlere yönelik verilen seminere Kozan Yaş Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş'ta eşlik etti. Seminerde özellikle narenciye sektöründe çalışan suriyeli işçiler konusunda iş verenler uyarıldı. Suriyeli işçilerin ülkemizde yasal olarak bulunduğu ancak bazı kesimler tarafından sigortasız olarak çalıştırıldığı ve bu kişilerin çalışmaları sırasında başına gelebilecek herhangi bir olumsuz durumda sigortasız işçi çalıştıran işverenlerin başlarının sıkıntıya gidebileceği kaydedildi.

Seminerde yine işverenlere araçlarına haddinden fazla işçi alınmaması, işlerinde kullandıkları araçların muayene ve sigortalarını zamanında yaptırılması konusunda uyarıldılar.

(EMR-Y)



22.05.2017 13:13:33 TSI

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