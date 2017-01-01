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Emirdağ'da 'Muay Thai Afyonkarahisar İl Turnuvası' düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ahmet Hamzaçebi

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Muay Thai Dövüş Sanatları İl Turnuvası düzenlendi.

Emirdağ Belediyesi Kültür ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen müsabakalara, Şanlı Spor Kulübü, Akademik Spor Kulübü, Emirdağ Çeliker Gençlik ve Spor Kulübü, Bolvadin Yıldız Spor Kulübü ve Bolvadin Siyah İnci Spor Kulüpleri katıldı.

Turnuvaya destek veren ve spora gerekli desteği her zaman göstereceklerini belirten Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, "Gençlere önem veren belediye olduğumuzu birçok kez ifade ettik. Spora gerekli desteği sağlayan bir belediye olma yolunda devam edeceğiz. Bizden talebi olan Çeliker Gençlik ve Spor kulübümüze gerekli desteği sağladık. İlçe olarak bu turnuvaya öncülük ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

Turnuva da dereceye giren sporculara başarı madalyaları takdim edildi.

(ABH-MET-Y)



22.05.2017 13:16:32 TSI

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