YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Beşiktaş Mahalle Teşkilatı üyeleri bir araya geldi

AK Parti Beşiktaş Mahalle Teşkilatı üyeleri bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Merkez İlçe Teşkilatına bağlı Beşiktaş Mahalle Teşkilatı üyeleri bir araya geldi.

Beşiktaş Mahalle Konağında yapılan toplantı, Mahalle Teşkilat Başkanı Yasemin Karaoğlu'un başkanlığında gerçekleştirildi. Mahalle teşkilatı ile haftalık istişare toplantısını yaptıklarını anlatan Yasemin Karaoğlu, "Haftalık toplantılarımızı merkez ilçeye bağlı tüm mahallelerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılardan çıkan sonuçları tüm mahalle başkanlarımız Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım bey öncülüğünde toplanarak, istişare ediliyor. Bu tür toplantılar mahallelerdeki teşkilat yapılanmasına katkısı çok büyük oluyor" dedi.

(CKT-MET-Y)



22.05.2017 13:14:00 TSI

NNNN

