AK Parti Beşiktaş Mahalle Teşkilatı üyeleri bir araya geldi
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Merkez İlçe Teşkilatına bağlı Beşiktaş Mahalle Teşkilatı üyeleri bir araya geldi.
Beşiktaş Mahalle Konağında yapılan toplantı, Mahalle Teşkilat Başkanı Yasemin Karaoğlu'un başkanlığında gerçekleştirildi. Mahalle teşkilatı ile haftalık istişare toplantısını yaptıklarını anlatan Yasemin Karaoğlu, "Haftalık toplantılarımızı merkez ilçeye bağlı tüm mahallelerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılardan çıkan sonuçları tüm mahalle başkanlarımız Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım bey öncülüğünde toplanarak, istişare ediliyor. Bu tür toplantılar mahallelerdeki teşkilat yapılanmasına katkısı çok büyük oluyor" dedi.
(CKT-MET-Y)
22.05.2017 13:14:00 TSI
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