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Denizli halk oyunları ile coştu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:16
Denizli halk oyunları ile coştu
Denizli halk oyunları ile coştu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de, 10 okulun katılımıyla düzenlenen Halk Oyunları Şenliği'nde sahneye çıkan yetenekler hünerlerini sergiledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafında düzenlenen ve 10 okulun yer aldığı Halk Oyunları Şenliği'nde sahneye çıkan yetenekler hünerlerini sergiledi.
Şenlik, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun yanı sıra 9 okuldan öğrenciler hünerlerini sergiledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte öğrenciler gösterdiği performanslarla alkış aldı.
Halk Oyunları Şenliği'ne katılan bütün okullara teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, "Her şeyden önce bu medeni cesareti gösteren öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi, olarak vermiş olduğumuz kurslarımızda özgüveni yüksek öğrenciler yetiştiriyoruz. Burada görmüş olduğunuz çocukların hepsi başarılı çocuklar. Siz değerli velilerden ricamız şu çocuklarımızı dersleri dışında sosyal ve kültürel alanlara da yönlendirin, yeteneklerinin gelişmesinin önünü açın" dedi.
(MT-Y)

22.05.2017 13:16:39 TSI
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