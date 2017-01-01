YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kafkas Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

Kafkas Üniversitesinde mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) 2016-2017 mezuniyet heyecanı yaşandı. Mezun olan öğrenciler, sabırsızlıkla bekledikleri keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yakınları ve arkadaşlarıyla paylaştılar.

KAÜ 2016-2017 Akademik Yılı "Genel Mezuniyet Töreni" Prof. Dr. Abamüslüm Stadyumunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde, mezun olan öğrenciler adına Yunus Çiftçi, bir konuşma yaptı.

Daha sonra KAÜ Rektörü Pof. Dr. Sami Özcan, "Biraz sonra diplomalarını alarak yeni bir hayata adım atacak olan gençler, sizler bizim gururumuz, yarınlar adına istikbalimiz, teminatımızsınız, ne mutlu sizlere. Üniversitemizin kuruluşunun bu yıl 25. yılını kutluyor olmanın haklı gururunu da yaşıyoruz. Kurulduğu günden beri anayasamızı ve yüksek öğretim kanunun temel ilkelerini rehber edinen üniversitemiz, vatan ve millet sevgisiyle dolu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Amacımız Kafkasya başta olmak üzere Orta Asya Üniversiteleriyle Türkiye ve Avrupa arasında köprü olmaktır. Üniversitemiz Kars'ın ve Türkiye'nin etrafına katkı sağlayan çok sayıda işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu sayede geleneksel eğitim- öğretim programlarının yanı sıra öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarıyla bölgenin en önemli bilim ve kültür merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Kuruluştan itibaren yürütülen çabalar sayesinde üniversitemiz eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini 11 fakülte, 3 enstitü, 1 konservatuar, 3 yüksek okul, 9 meslek yüksek okulu ve 19 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile sürdürmektedir" dedi.



"Üniversitemizin seni stratejik hedefi, girişimci odaklı araştırma üniversitesi olarak belirlenmiştir"

"Kars halkına ve bölgeye katkı sağlamak için üniversite- sanayi, üniversite-sivil toplum kuruluşları, üniversite-şehir işbirliği platformları geliştirmeye gayret göstermektedir" diyen Özcan, "Artık ülkemizde çok sayıda üniversite bulunmaktadır. Bu nedenle birbirine benzeyen üniversiteler değil, bölgesinin önceliklerini dikkate alan yeni ürünler oluşturan, araştırma- geliştirme yapabilen, bulunduğu şehre ve bölgeye katma değer katan üniversiteler hedeflenmektedir. Bu noktadan hareketle üniversitemizin seni stratejik hedefi, girişimci odaklı araştırma üniversitesi olarak belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda araştırma yapmaya gayret edecektir. İnanıyorum ki üniversitemizde yürütülen bilimsel faaliyetler ve elde edilen deneyim Real sektörle tam anlamıyla oluşturulan Kars'ın sosyo-ekonomik gelişim ve seviyesi bugünden daha iyi olacaktır" diye konuştu.



"Mesleğinizle gurur duyun, şunu unutmayın ki sahip olduğunuz her meslek Türkiye'nin geleceğidir"

Eğitimli insan üst düzeyde bir bilgiye sahip olmanın yanı sıra eleştireler düşünebilen, kalitenin peşinde koşan, milli ve manevi değerlere sahip olan bir insan olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sami Özcan, "Sizler bu özelliklerinizi geliştirdiğiniz ölçüde farklı olmayı başarabileceksiniz. Şayet mesleğinizde iyi bir yere gelmek istiyorsanız, araştırmacı ve iyi bir gözlemci olun. Yabancı dilinizi geliştirin, yenilikleri takip edin, sosyal yönlerinizi geliştirerek meslek gruplarıyla bağlarınızı güçlendirin. Mesleğinizle gurur duyun, şunu unutmayın ki sahip olduğunuz her meslek Türkiye'nin geleceğidir. Bu vesileyle mezun olan siz sevgili gençlerimizi, evlatlarını bu seviyeye getirmek için destekleyen siz değerli velilerimizi tüm akademik ve idari personelimizi özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Hepinize cesaretle başladığınız bu yolda başarılar diliyorum. Bu günü bir ayrılık olarak görmeyin, hayatta başarılarınızı bizlerle paylaşın. Üniversitemizi sık sık ziyaret edin. Bizimle görüşün. Bizim için elde edilecek en büyük ödül sizlerin başarısı ve mutluluğudur. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fakültelerde dereceye giren öğrencilere plaket ve ödüller verildi. Öğrenciler daha sonra kütüğe plaket çaktıktan sonra kep atma coşkusunu ve mezuniyet sevincini hep birlikte yaşadı. Mezuniyet töreni Kafkas ekibinin folklor gösteriyle son buldu.

(IÇ-AA-Y)



22.05.2017 13:18:21 TSI

NNNN

