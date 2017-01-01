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Yöre Dernekleri Şenliği başladı

- Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ercan Çetin Doğal Park içinde gerçekleşen şenlikte yöresel lezzetler tanıtıldı

- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin:

- "Çukurova Belediyesi var olduğu sürece, bu kültürler kardeşçe bir arada yaşamaya devam edecek"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu yıl ikincisi gerçekleşen Geleneksel Yöre Dernekleri Şenliği'nin açılışını yaptı.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Yöre Dernekleri Şenliği'nin ikincisi geçtiğimiz gün Ercan Çetin Doğal Park'ta yapılan açılış töreni ile başladı. 21-22-23-24 Mayıs tarihlerinde Çukurova ilçesinde yer alan Ercan Çetin Doğal Park içerisindeki Geleneksel Yöre Dernekleri Şenliği ilk gün büyük katılıma sahne oldu. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandığı şenliğe, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da katıldı. Vatandaşlarla kucaklaşan ve hatıra fotoğrafı çektiren Belediye Başkanı Soner Çetin, yöre derneklerinin kurmuş olduğu stantları gezdi. Yöresel lezzetlerin tadına bakan Çetin'e yöresel hediyeler de takdim edildi.

Şenliklerin 3 gün süreceğini ve renkli etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, katılımın bu yıl daha da arttığını belirtti. İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya, Akdeniz'den Güneydoğu Anadolu'ya, Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 ayrı iklimden bütün dostları ele ele omuz omuza görmenin kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Çetin, "Adana o kadar güzel, o kadar cennet bir memleket ki, Adanamıza Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş, yerleşmiş hemşehrilerimiz var. Sonuçta, hepimiz Adanalıyız. Bugün burada kendi kültürlerimizi yaşatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yöresel yiyecekleriniz, yöresel kıyafetleriniz, belki halk oyunları ekibiniz, sıra geceleriniz, aşçılarınızla bir şekilde bugün bütün Türkiye burada" dedi.

Yöre dernek başkanlarından el ele tutuşmalarını isteyen Çetin, "İşte bu, işte Türkiye bu. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bizim olan ve ilelebet bizim olacak Türkiye burada. Çukurova Belediyesi var olduğu sürece bu kültürler kardeşçe bir arada yaşamaya devam edecek" diye konuştu. Başkan Çetin, açılışın ardından dernek başkanlarına plaket vererek teşekkür etti.

Çetin, şenlik çerçevesinde düzenlenen tavla turnuvasında ise şampiyonluğu kazanan yarışmacıyla gösteri maçı gerçekleştirdi.

(ELF-Y)



22.05.2017 13:21:19 TSI

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