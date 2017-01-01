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Bilecik Belediyesinden açıklama, "Mevzuata göre yeni kasisler yapılıyor"

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:21
Bilecik Belediyesinden açıklama, "Mevzuata göre yeni kasisler yapılıyor"
Bilecik Belediyesinden açıklama, "Mevzuata göre yeni kasisler yapılıyor"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, hız kesici tümseklerin TS 6283 standardında belirtilen esaslar doğrultusunda tesis edilmesi gerektiğini belirterek mevzuata göre yeni kasislerin yapıldığını açıkladı.
Ay, Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak ve Park Sokağın kesiştiği noktada bir otomobil ile motosikletin çarpışarak yaralamalı trafik kazası yaşanması sonrası mahalle sakinlerinin kasis talebinde bulunmaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Mevzuata göre yeni kasislerinin yapıldığı belirten Başkan Yardımcısı Abdullah Ay "Hız kesici tümseklerin (kasisler), TS 6283 standardında belirtilen esaslar doğrultusunda tesis edilmesi gerekmektedir. Tümsek yüksekliği en fazla, 7,5 - 10 santim olmalıdır. Hız kesici tümsekler, sadece şehir içi yollarsa transit trafiğe hitap etmeyen yollar üzerinde tesis edilmeli, şehir içi yolların ana arterleri ile şehirlerarası trafiğe hitap eden yollar üzerinde tesis edilmemelidir. İki yönlü yollar üzerinde tesis edilecek tümseklerde, tümsekler üzerinde aşağıdaki şekilde görülen beyaz boya ile işaretleme yapılmalı, aynı yönde birden fazla şerit olması durumunda, işaretleme her bir şerit için ayrı, ayrı çizilmelidir. Hız kesici tümsek yaklaşımında, kaplama üstüne yol eksenine dik olarak çizilen beyaz çizgilerin kullanımı isteğe bağlı olup, istenmesi durumunda şekilde gösterdiği üzere beyaz boya ile işaretleme yapılmalıdır. Hız kesici tümsek yaklaşımlarında, tümseğin 5-50 metre öncesinde T-7 nolu 'Kasisli Yol' işareti ile gerek görülmesi halinde TT-29 nolu 'Azami Hız Sınırlaması' levhaları kullanılabilir. Bu bağlamda bizlerde kent merkezindeki belirlenen yerlerdeki çalışmalarımıza başladık. Hürriyet Mahallesindeki vatandaşların belirttiği alan üzerine bu kasis çalışması uygulanacaktır" dedi.
(CKT-MET-Y)

22.05.2017 13:21:38 TSI
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