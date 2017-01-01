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Kepez'de ramazan etkinlikleri

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:26
Kepez'de ramazan etkinlikleri
Kepez'de ramazan etkinlikleri

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği Ramazan Şenlik'leri kapsamında Ferhat Göçer, İsmail YK ve Ankaralı Ayşe sahne alacak.
Kepez Belediyesi, Hasan Doğan Stadı'ndaki şenlik alanında Antalyalılara ramazan sevinci yaşatacak. İlçenin dört bir yanındaki 66 mahallesinde iftar yemekleri düzenleyecek olan Kepez Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlilerin yapılacağı şenlik alanı kuruyor. Şenlikler her gün Hacivat- Karagöz gölge oyunu ile başlıyor.

İlahilerle başlayacak klasik müzik konseriyle bitecek
Ramazanın başlayacağı 27 Mayıs'ta, mehteran gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler seslendirilecek. Ramazan'ın son gecesi olan 23 Haziran'da ise, Kepezli çocukların oluşturduğu Kepez Kent Orkestrası konseri gerçekleşecek. Arada kalan zaman diliminde tasavvuf konserleri, hemşeri derneklerinin özel geceleri ve ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler yapılacak.

İlk ünlü şarkıcı Ferhat Göçer
Şenliğin ilk ünlü şarkıcısı, Ferhat Göçer olacak. Geçen yılki performansıyla on binlerce Antalyalıyı mest eden Göçer, 3 Haziran gecesinde şenlik sahnesini devralacak. 7 Haziran'da Antalyalı şarkıcı Onur Nugay ve Eskiciler konseri, ertesi gün Amir Ateş tasavvuf konseri olacak. 10 Haziran'da Ankaralı Ayşe, Kepezlilere farklı bir konser deneyimi yaşatacak.

İsmail YK konseri 17 Haziran'da
Şenlik 14 Haziran'da Erdem Kınay ve Merve Özbey ikilisinin konseriyle devam edecek. Her yıl konserlerinde izdiham yaşanan İsmail YK, bu yıl 17 Haziran'da sevenlerine seslenecek. Geleneksel ramazan yiyeceklerinin satılacağı şenlik alanında, çocuklar için de minik bir lunapark kuruluyor.
(SÇ-SÇ-Y)

22.05.2017 13:26:50 TSI
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