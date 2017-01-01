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Kayserispor gelecek sezonun planlarını yapıyor



KAYSERİ (İHA) - Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, " Ekonomik,sportif ve idari anlamda sıkıntının en büyük olduğu bir dönemde görevi devralan yönetimimizin yaptığı çalışmalar ve taraftarımızdan aldığımız büyük destek sonucu takımımız şuan itibariyle ligde çok rahat bir konumda olup,önümüzdeki sezonun planlamaları yapılmaktadır." ifadesinde bulunuldu.

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"2016-17 süper lig sezonu devre arasında KAYSERİSPORumuzun içine düşürüldüğü olumsuz durum sevgili taraftarlarımızın ve ilgilenen herkesin malumudur.

Ekonomik,sportif ve idari anlamda sıkıntının en büyük olduğu bir dönemde görevi devralan yönetimimizin yaptığı çalışmalar ve taraftarımızdan aldığımız büyük destek sonucu takımımız şuan itibariyle ligde çok rahat bir konumda olup,önümüzdeki sezonun planlamaları yapılmaktadır.

Futbol kamuoyunun "MUCİZE" olarak nitelendirdiği bu "kurtuluş mücadelesinde" büyük taraftarlarımızla birlikte;Sayın Bakanımız,Sayın Büyükşehir belediye başkanımız ve Talas belediyesi de içinde olmak kaydıyla bütün ilçe belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız yönetimimize güçleri oranında destek vermişler ve bundan sonra da desteklerinin devamı konusunda taahhütte bulunmuşlardır.

Kamuoyunun bilgilerine arz olunur"

(AÖ-Y)



22.05.2017 13:27:28 TSI

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