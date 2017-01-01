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Enver Ören Öğrenci Yurdunda mezuniyet coşkusu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:28
Enver Ören Öğrenci Yurdunda mezuniyet coşkusu
Enver Ören Öğrenci Yurdunda mezuniyet coşkusu

(Fotoğraflı)

Muhammed Emin Beytul
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesine (ESOGÜ) bağlı çeşitli fakültelerde öğrenimlerini bu yıl tamamlayacak olan öğrenciler için, kaldıkları İhlas Vakfı Özel Enver Ören Erkek Öğrenci Yurdu tarafından mezuniyet gecesi düzenlendi.
Duygulu anların yaşandığı programın açılış konuşmasını yapan Yurt Müdürü Yusuf Aslan, İhlas Vakfı olarak 22 senedir Eskişehir'de yurt hizmetlerini yürüttüklerini belirtti. Bu yıllar içinde yüzlerce mezunları olduğunu anlatan Aslan, "Mezunlarımız memleketimizin dört bir yanında vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için çalışıyor. Bu arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Ülkemiz için faydalı olan, çok güzel projelere imza atan mezun arkadaşlarımız var. Öğrencilerimize hizmet etmeye, onların daha iyi bir ortamda konaklamalarını, yaşamalarını ve eğitim görmelerini sağlamak için çalışıp, çabalıyoruz. Yurdumuzun asıl maksadı, kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve tüm dünyaya faydalı olan bireyler yetiştirebilmek, onlara rehberlik ve danışmanlık imkanı sunmaktır. Bizler, 'İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır' Hadis-i Şerifi'ni kendimize şiar edindik. Merhum İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören ağabeyin, 'Müslüman, Allahü Teala'nın emirlerine uyar, günah işlemez. Yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar suç işlemez' sözleriyle çizgimizi belirledik" ifadelerini kullandı.
Yeni mezun olan öğrenciler tek tek kürsüye gelerek, öğrencilik hayatları boyunca yaşadıkları acı tatlı hatıraları anlattı. Etkinliğe, Yurt Müdürü Yusuf Aslan, Yurt Müdür Yardımcısı Şemsettin Yavuzer, Yurt Rehberlik Danışmanları, davetli misafirler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Gecenin sonunda mezun olan öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken misafirlere de ikramlarda bulunuldu. Çekilen hatıra fotoğrafları ile mezuniyet coşkusu son buldu.
(İHA-MET-Y)

22.05.2017 13:28:30 TSI
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