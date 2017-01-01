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Piazza'da Keremcem rüzgarı esti

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:30
Piazza'da Keremcem rüzgarı esti
Piazza'da Keremcem rüzgarı esti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Türk pop müziğin ünlü ismi Keremcem, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını, Şanlıurfa'nın alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Piazza AVM'de hayranlarıyla birlikte kutladı.
Güçlü sesi, yorumladığı şarkıları ve dizi oyunculuğundaki başarısıyla hayran kitlesini her geçen gün artıran genç ve yakışıklı sanatçı Keremcem, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında AVM'de sevenleriyle bir araya geldi. Keremcem'in mini konser ve imza günü etkinliğine Şanlıurfalılar yoğun ilgi gösterdi.
Romantik anlar yaşattı
Binlerce hayranının yoğun sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan Keremcem, haydi öp ve aşk bitti isimli şarkıları ile Şanlıurfalı hayranlarına romantik anlar yaşattı. Ünlü sanatçı, sahneden ayrılmadan önce Ayten Alpman'ın dillerden düşmeyen "Memleketim" şarkısını tüm hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Piazza ziyaretçilerine müzik ziyafeti sunan Keremcem, Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini belirterek, "Sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bu buluşmayı sağlayan AVM'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sempatikliğiyle Kalpleri Fethetti
Daha sonra imza günü etkinliğine geçen Keremcem, sevenleriyle sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi. Sempatik tavırlarıyla hayranlarının gönlünde bir kez daha taht kuran Keremcem, Şanlıurfalıların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ateş ismi uğur getirdi
Başrolünü üstlendiği o hayat benim isimli dizide Ateş karakterini canlandıran Keremcem, yanına gelen Ateş ismindeki minik hayranıyla yakından ilgilendi. Ateş ismimin kendisine uğur getirdiğini söyleyen Keremcem, "Umarım sana da uğur getirir" dedi.
(AK-SD-Y)

22.05.2017 13:30:44 TSI
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