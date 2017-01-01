YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Haliliye'de sinekle bantlı mücadele

Haliliye'de sinekle bantlı mücadele

- Haliliye 300 kilometre uzunluğunda sinek yakalama bandı ile donatıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Yaz sıcaklarının başlaması ile Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde haşere ve sinekle bantlı yöntemle mücadele ediliyor. İlçe yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki sinek bandı ile donatılacak.

Yaz aylarında artan haşere ve sineklere karşı Haliliye Belediyesi yoğun mücadele yürütüyor. İlaçlama çalışmalarının yapıldığı ilçedeki açık alanlarda sinek yakalama bandı geriliyor. Sıcak havalarda dışarı çıkan vatandaşların rahatı için başlatılan uygulama kapsamında başta park ve bahçeler olmak üzere ilçe genelinde insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda bantlı mücadele yürütülüyor. Toplam 300 kilometrelik bant yerleştirilecek olan ilçede ilaçlama çalışmaları da aralıksız yürütülüyor. Belediye ekipleri 15 araç ve 35 personelle ilaçlama çalışmaları da sürdürülüyor. Sivrisinek ve karasinekle mücadele et etkin yöntem olarak bilinen bant uygulamasının Haliliye'de 32 merkez mahallenin yanı sıra tüm parklarda uygulanacağı bildirildi. Mücadele ilçe genelinde şuana kadar 80 kilometre uzunluğunda yakalama bandı yerleştirildiği, sezon sonuna kadar bu rakamın 300 kilometre uzunluğuna ulaştırılması bekleniyor.

Sinek yakalama bantları, ekipler tarafından belirli aralıklarla değiştirilecek.

(AK-SD-Y)



22.05.2017 13:31:08 TSI

NNNN

