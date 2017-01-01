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Emniyete modern kompleks hizmet binası

- Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının temeli atıldı



(fotoğraflı)



İsa Akar

ANTALYA (İHA)- Antalya'da temeli atılan İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binası 51 milyon yatırım bedeliyle 2018 yılının Ağustos ayına kadar tamamlanacak.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapıldığı yer olan, Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesi Akdeniz Üniversitesi Batı kapısı ve Polis Lojmanları arasındaki alanda temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, önemli bir temel atma töreninde olduklarını belirterek, güvenlik hizmeti insanlık için beslenme ihtiyacı kadar önemli bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Bu isteğin her birey için en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, "Antalya hem gelişimin devam etmesi, hem de Türkiye'nin vitrini olması bakımından, 12 milyon turistin ziyaret ettiği önemli bir şehir. Burada olacak bir olumsuzluğun Türkiye'nin imajını çok daha derinden sarsma ihtimali çok daha yüksek. Onun için bu şehirde güvenlik hizmeti çok daha önemlidir. Antalya Emniyet Müdürlüğü, şehrin muhtelif yerlerinde özel sektör ve kamu binalarında çok parçalı olarak hizmet veriyor. Bu kaliteyi düşürüyor, çalışan arkadaşlarımızın güvenlik riskini de oluşturuyor. Bazı bölgelerdeki emniyet birimlerinin önünden geçerken binayı korumak için konulan beton bariyerleri görürsünüz, o bariyerlerden de şehri kurtarmış olacağız" dedi.



"Antalya için önemli"

Yeni binalar ile hem personelin hem de vatandaşın kaliteli hizmet alacağının altını çizen Karaloğlu, "O nedenle hizmet sunulan binaların daha modern olması gerekir. Gününün belirli bölümünü geçirdiği hizmet mekanlarının kaliteli olması, onların daha modern çağdaş, ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebilecekleri mekanda hizmet etmeleri onlarında performansı yükselecektir. Bu yeni hizmet binası Antalya için önemli bir hizmettir."



"Daha hızlı etkili hizmet"

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise, ilin nüfusu, polise intikal eden olay sayısı, şehrin büyüme hızı, mevcut ve muhtemel güvenlik riskleri her geçen gün hızla değişen şartlar, suç türlerinin yanında artan güvenlik talepleri emniyet teşkilatının da sürekli gelişmeye ve yenilenmeye açık olmasını zorunlu kıldığını söyledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün mevcut haliyle yetersiz olduğunu dile getiren Uzunkaya, "Düzensiz ve farklı yerleşkelerden güvenlik hizmetleri vermekte olup, büyük bir kompleks içinde istihdam edilecek, güvenlik birimleri eliyle vatandaşlarımıza daha sağlıklı bakımlı ve nezih ortamlarda hizmet sunulması için yeni hizmet binasının 25 Ocak 2017 tarihinde yapıldı. Yeni hizmet binasıyla vatandaşlarımıza, daha hızlı etkili ve yüksek kaliteli güvenlik hizmeti sunulacak. Gece gündüz zor şartlarda canları pahasına görev yapan polislerin daha çağdaş, modern tesislerde görev yapmaları sağlanacak, engelli vatandaşlarımız istedikleri alana rahatlıkla ulaşacaklardır" dedi.



"2018 Ağustos'a tamamlanacak"

Projenin maliyetinin 68 milyon 325 bin TL olduğunu aktaran Uzunkaya, "51 milyon 51 bin TL üzerinden ihale edildi. 45 bin 596 metrekare alan üzerinde 42 toplam 42 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilecek. Yeni hizmet binasında 3 adet 7 katlı, 1 adet 4 katlı toplam 8 bloktan oluşacak 663 odası, 40 kapalı, 440 araç otoparkı, kafeterya, yemekhane, konferans salonu, terzi, kreş, kuru temizleme, kuaför, çamaşırhane ve çeşitli spor salonlarını içinde barındıran büyük bir kompleks olacak" diye konuştu.

Uzunkaya, hizmet binasının 2018 yılının Ağustos ayında açılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından, Vali Karaloğlu, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yüklenici firma temsilcisinin katılımıyla yapılan duanın ardından hizmet binasının temeli atıldı.

(İA-Y)



22.05.2017 13:32:39 TSI

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