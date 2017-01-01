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Kahta'da 'Sosyal Medya ve Algı yönetimi' konferansına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği tarafından 'Sosyal Medya ve Algı yönetimi' konulu konferans düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen programın selamlama konuşmasında devlet ile toplum arasında bütünleşmenin önemine değinerek, bu ahengin sağlandığı dönemlerde toplumsal dirilişin olduğunu aksi durumlarda ise huzursuzluğun yaşandığını söyledi. Tarih boyunca medeniyetlerin dirilişinde fikir üreten şahsiyet ve kurumların önemli bir etkisinin olduğunu belirten Müdür Tünçmen, "Günümüze kadar bu minvalde ismini sayabileceğimiz birçok şahsiyet ve kurum var. Nurettin Topçu, Mehmed Akif, Aliya Izzetbegoviç, Bediüzzaman, Said Halim Paşa, Sezai Karakoç, Necip Fazıl gibi. Kurumsal olarak ise Nizamiye Medreseleri, El Ezher Üniversitesi, Endülüs'te Tuleytula, Bagdat'ta Beytül Hikmeti sayabiliriz. STK'larımızdan beklentilerimiz yüksek. Bu konuda her STK'nın elini taşın altına atmasını önemsiyoruz. Toplumsal birliğimizin çimentosu olan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını şu ana kadar imkanlarımız ölçüsünde desteklediğimiz gibi bundan sonra da yine imkanlarımız ölçüsünde destekleyeceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. Daha sonra sözü alan Genç Diriliş Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Karakurt, yaptıkları dergi çalışması hakkında bilgi verdi. Dergilerinin ortaokul lise öğrencilerine hitap ettiğini dile getiren Karakurt, bu konuda genç arkadaşların desteklerini beklediklerini, derginin gençlerin için kendini ifade etme platformu olarak görülebileceğini söyledi. Sözlerine algı yönetimi ve manipülasyon kavramlarının tanımı ile başlayan Yrd. Doç. Dr. Mücahit Gültekin ise, "Sosyal medya bir algı yönetimi ve manipülasyon ortamıdır. Bugün özellikle Facebook ve Twitter sitelerinde ciddi oranda bir bilgi kirliliği var. Üretilen milyarlarca Gigabayt bilgi zihinlerin manipüle edilmesinde ciddi oranda etkili oluyor. Algı yönetimi yapanlar, insanların duygularını hitap eder. Öfke gibi duygular, kişiyi manipüle olmaya hazır hale getiriyor. Bugün Müslümanların muhatap oldukları şiddetin kökeninde duygu yüklü yaklaşımların, anlayışların etkin olduğunu görebiliyoruz" dedi. Bilinçli bir sosyal medya kullanıcısı olmanın, bu bulvarın yarattığı tahribatları engellemenin ön şartı olduğunu söyleyen Gültekin, "Ortamın oluşturduğu risklerin bilinmemesi yarattığı rahatlıkla birlikte olumsuz etkilenmenin temel nedenlerindendir. Bir manipülasyon durumunda, manipülasyonu boşa çıkaracak hamle kanıttır. Müslümanlar böyle durumlarda güçlü ve somut kanıt istemelidir. İddia önemli bir iddia ise çok güçlü kanıtlar ortaya konulmalıdır. Eleştirel yaklaşmak manipüle edilmenin önüne geçer" şeklinde konuştu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Samsat İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, Kanaat Önderleri, Eğitimciler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

(HT-SD-Y)



22.05.2017 13:32:44 TSI

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