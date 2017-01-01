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170. Tapu ve Kadastro Haftası

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:34
170. Tapu ve Kadastro Haftası
170. Tapu ve Kadastro Haftası

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, "170. Tapu ve Kadastro Haftası" kutlamaları kapsamında Fatsa Tapu Müdürü Erdoğan Atik ve kurum çalışanları Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı makamında ziyaret ettiler.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 170. yıldönümü kutlamaları ülke genelinde olduğu gibi Fatsa ilçesinde de gerçekleşiyor. Bu kapsamda Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı makamında ziyaret eden Tapu Müdürü Erdoğan Atik, hem yıl dönümü etkinliklerine ilişkin hem de ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Ziyarette ilk açıklamayı yapan Fatsa Tapu Müdürü Erdoğan Atik, "Kuruluşumuzun 170. yıldönümü nedeni ile bu ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye'nin en önemli kurumları arasında yer alıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlara hizmet veren kurumuz. Hizmet verdiğimiz Fatsa Tapu Müdürlüğünde hizmet alanımızın yetersizliğinden dolayı İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı'dan yer isteğinde bulunduk ve bize yer tahsis ederek onarım çalışmalarına projesini hazırlattık" dedi.
"170. Tapu ve Kadastro Haftası kutlu olsun" diyerek sözlerine başlayan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise, "Ülkemizin en önemli kurumlarından birisi olan Tapu ve Kadastro kurumudur. Ülkemizde iki ye ayrıldı bu kurum. Tapu ve Kadastro olarak. Son yıllarda çok ilerleme kaydeden kurumların başında yer alıyor. Halka hizmette çok daha iyi yerlere geldi. Haftanız kutlu olsun. Makamıma gelerek beni onurlandırdığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Ziyaret çiçek takdimi ve ikram ile son buldu.
(AA-SLH-Y)

22.05.2017 13:34:41 TSI
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