Vali Yavuz koruyucu ailelerle buluştu

Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce organize edilen 'Koruyucu Aile Buluşması' programına katıldı.

15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde gerçekleşen programa Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdülbari Aksoy, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mehmet Emiroğlu, kurum çalışanları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde kalan çocuklar ve koruyucu aileler katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdülbari Aksoy tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin son 15 yılda büyük bir devrim gerçekleştirdiğini söyledi. Vali Yavuz, "Her alanda yapılan bu değişim ve gelişim sosyal hizmetler alanında da ciddi bir aşama kat etmiştir. Özellikle bu alanda uygulamaya konan çocuk evleri ve koruyucu aile projeleri ile çocuklarımızın sevgi ve şefkat açığı giderilmekte, böylece yavrularımız geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanmaktadırlar" dedi.

Muş'un kadim bir şehir olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Her zaman söylediğim gibi Muş kadim bir şehir ve burada yaşayanlar da kutlu insanlar. Şunu açıkça belirtmek isterim ki, Muş haklı vatanına, milletine bağlı naif bir yapıya sahip. Bizim işimiz de Muş Valiliği olarak bu kutlu beldede yaşayan halkımıza tüm imkânlarımızla en iyi şekilde hizmet etmektir. Malumunuz, ilimizin en büyük ve öncelikli sorunu iş ve istihdam konularıdır. Bu amaçla yaptığımız çalışmalar şükürler olsun meyvelerini vermeye başladı. Çağrı Merkezimiz açıldı, şu an 100 kişi istihdam edildi ve bu sayı giderek artacak. Bunun dışında ilimiz ziyaretlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızdan da ikinci bir çağrı merkezi kurulması noktasında söz aldık ve bu konuda yer arayışlarımız başladı. Ayrıca çok yakın bir zamanda Sungu'da tekstil fabrikaları çalışmaya başlayacak. Bu da birçok gencimize iş ve istihdam kapısı olacak" diye konuştu.

Ailenin güçlü olmasına vurgu yapan Vali Yavuz, "Aile ne kadar güçlü olursa toplumda o denli güçlü olur. O nedenle aile yapısını güçlendirmek temel hedefimizdir. Boşanma oranlarının fazlalaştığı ülkemizde asıl sorun ise geriye kalan çocuklarımızdır. Anne-baba olmak, çocukları dünyaya getirmekten ziyade buradaki kardeşlerimiz gibi çocuğa bakmakla, ona sevgi göstermekle ve geleceğini planlamakla olur" ifadelerini kullandı.

Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yavuz, program sonrasında da onlarla birlikte yürüyüş yaparak sohbet etti.

22.05.2017 13:35:08 TSI

