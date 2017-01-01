ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıgöl'de ilk kez TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:35
Sarıgöl'de ilk kez TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
Sarıgöl'de ilk kez TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilk kez Atatürk Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 20 proje sergilendi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilk kez açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı büyük ilgi gördü. Sarıgöl Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bilim fuarının açılışında konuşan Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, "TÜBİTAK'ın desteği ile bu yıl ikini düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının okulumuzda açılmasından mutluluk duymaktayız. Bilim fuarları öğrencilerimizin içlerinde kalan yeteneklerini dışarıya yansıtmalarını sağlayan çok güzel bir metottur. Bu nedenle okulumuz Fen Bilimleri Öğretmenimiz Cennet Yıldırım danışmanlığında, bilim teknolojileri ve yazılım alanında 4 proje, Fen Bilimleri alanında 13 proje, matematik alanında 2 proje, Teknoloji ve Tasarım alnında da 1 proje olmak üzere toplam 20 projeyi sergileme imkanı bulduk. Öğrencilerimizin çalışmalarını ve destek veren danışman öğretmenimiz Cennet Yıldırım'ı teşekkür ederim." dedi.

"Projelerde neler var?"
Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni ve proje danışmanı Cennet Yıldırım ise şunları söyledi: "Hazırlanan projelerimiz önce TÜBİTAK tarafından onaylandı. İlçede sergi izni verildi. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 20 proje Bilim fuarında sergilenmeye hak kazandı. Bunlardan bazıları 'Güneş enerjisi ile çalışan traktör', 'Bilinçli ilaç kullanımı', 'Evlerdeki zehirler', 'Bahçem', 'Hayat yolu', 'Mıknatısların manyetik alanları', 'Emniyetli araba' gibi eserler sayılabilir."
Konuşmanın ardından, Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Ana Sınıfı öğrencileri tarafından sahnelenen halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı. Davetliler TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını ve Sosyal Bilgiler sergisi ile ana sınıfı öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergiyi birlikte gezdiler ve Danışman Öğretmen Cennet Yıldırım'dan bilgiler alarak proje sahibi öğrencileri kutladılar. Okul Aile Birliği tarafından davetlilere tavuklu pilav ve yanında ayran ikramında bulunulurken, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına ilçedeki diğer okullar da gün boyu ziyaretlerde bulundu.
Sarıgöl Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan,Manisa Büyükşehir, Sarıgöl Koordinasyonu Akif Kılıçaslan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Şube Müdürleri Süleyman Ölmez, Yasemin Oral, Hayırsever İş adamı Hüseyin Gümüşlü, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.
(VS-SC)

22.05.2017 13:35:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yunusemreli bayan judocular Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL

YUNUSEMRELİ BAYAN JUDOCULAR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Manisa derelerinden 240 bin ton çöp çıkarıldı
YEREL

MANİSA DERELERİNDEN 240 BİN TON ÇÖP ÇIKARILDI
Bu oyun kütüphane kurduracak
YEREL

BU OYUN KÜTÜPHANE KURDURACAK
Kullanılmayan kıyafetler kumbaraya atılacak
YEREL

KULLANILMAYAN KIYAFETLER KUMBARAYA ATILACAK
Bir gün arayla iki derece
YEREL

BİR GÜN ARAYLA İKİ DERECE
Ambulans ile halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
YEREL

AMBULANS İLE HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 6 YARALI
Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri
YEREL

VOLEYBOL: 20 YAŞ ALTI KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

Manisa'da yüksekten düşen kişi öldü
YEREL

MANİSA'DA YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
MHP'li Başkan Uğurlu güven tazeledi
YEREL

MHP'Lİ BAŞKAN UĞURLU GÜVEN TAZELEDİ
'Masum' artık emin ellerde
YEREL

'MASUM' ARTIK EMİN ELLERDE
Manisa'da Otizm farkındalık etkinliği
YEREL

MANİSA'DA OTİZM FARKINDALIK ETKİNLİĞİ
MABEM'den bilgi şöleni
YEREL

MABEM'DEN BİLGİ ŞÖLENİ
Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri
YEREL

VOLEYBOL: 20 YAŞ ALTI KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
GÜNCELLEME - Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Kiraz pazarında zabıta denetimi
YEREL

KİRAZ PAZARINDA ZABITA DENETİMİ
Manisa'da mekanik su sayaçları yenileniyor
YEREL

MANİSA'DA MEKANİK SU SAYAÇLARI YENİLENİYOR
Genel Müdür Coşkun dere çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL

GENEL MÜDÜR COŞKUN DERE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
Salihli'ye 25 kilometrelik yağmur suyu hattı
YEREL

SALİHLİ'YE 25 KİLOMETRELİK YAĞMUR SUYU HATTI
Manisa'nın yerli filmi vizyona hazırlanıyor
YEREL

MANİSA'NIN YERLİ FİLMİ VİZYONA HAZIRLANIYOR
Akhisar Belediyesi Spor Müzesi açıldı
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR MÜZESİ AÇILDI
Manisa'da 14 bin öğrenci KPSS'de ter döktü
YEREL

MANİSA'DA 14 BİN ÖĞRENCİ KPSS'DE TER DÖKTÜ
Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
&quot;Gençlik Şöleni&quot;nde evlenme teklifi
YEREL

"GENÇLİK ŞÖLENİ"NDE EVLENME TEKLİFİ

Manisa'daki cinayet
YEREL

MANİSA'DAKİ CİNAYET
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı