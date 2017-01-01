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Sarıgöl'de ilk kez TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilk kez Atatürk Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 20 proje sergilendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilk kez açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı büyük ilgi gördü. Sarıgöl Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bilim fuarının açılışında konuşan Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, "TÜBİTAK'ın desteği ile bu yıl ikini düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının okulumuzda açılmasından mutluluk duymaktayız. Bilim fuarları öğrencilerimizin içlerinde kalan yeteneklerini dışarıya yansıtmalarını sağlayan çok güzel bir metottur. Bu nedenle okulumuz Fen Bilimleri Öğretmenimiz Cennet Yıldırım danışmanlığında, bilim teknolojileri ve yazılım alanında 4 proje, Fen Bilimleri alanında 13 proje, matematik alanında 2 proje, Teknoloji ve Tasarım alnında da 1 proje olmak üzere toplam 20 projeyi sergileme imkanı bulduk. Öğrencilerimizin çalışmalarını ve destek veren danışman öğretmenimiz Cennet Yıldırım'ı teşekkür ederim." dedi.



"Projelerde neler var?"

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni ve proje danışmanı Cennet Yıldırım ise şunları söyledi: "Hazırlanan projelerimiz önce TÜBİTAK tarafından onaylandı. İlçede sergi izni verildi. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 20 proje Bilim fuarında sergilenmeye hak kazandı. Bunlardan bazıları 'Güneş enerjisi ile çalışan traktör', 'Bilinçli ilaç kullanımı', 'Evlerdeki zehirler', 'Bahçem', 'Hayat yolu', 'Mıknatısların manyetik alanları', 'Emniyetli araba' gibi eserler sayılabilir."

Konuşmanın ardından, Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Ana Sınıfı öğrencileri tarafından sahnelenen halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı. Davetliler TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını ve Sosyal Bilgiler sergisi ile ana sınıfı öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergiyi birlikte gezdiler ve Danışman Öğretmen Cennet Yıldırım'dan bilgiler alarak proje sahibi öğrencileri kutladılar. Okul Aile Birliği tarafından davetlilere tavuklu pilav ve yanında ayran ikramında bulunulurken, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına ilçedeki diğer okullar da gün boyu ziyaretlerde bulundu.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan,Manisa Büyükşehir, Sarıgöl Koordinasyonu Akif Kılıçaslan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Şube Müdürleri Süleyman Ölmez, Yasemin Oral, Hayırsever İş adamı Hüseyin Gümüşlü, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

(VS-SC)



22.05.2017 13:35:26 TSI

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