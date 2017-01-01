YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ordu'da spor salonu artırılacak

Ordu'da spor salonu artırılacak

- Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç:

- "Son yıllarda Ordu'da sporun popüler olması ile birlikte altyapıdan yetişen sporcuların sayısında artış oldu. 4 bin 208 faal sporcu sayısı 9 bin 250'ye çıktı. Okulların salonlarını da antrenman salonu olarak kullanacağız"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu'da sporcu sayısının artması, sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olması sebebiyle spor ve sporcunun gelişmesine yönelik yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Gençlik Merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Mustafa Genç, son yıllarda Ordu'da sporun popüler olması ile birlikte alt yapıdan yetişen sporcuların sayısında artış olduğunu, özellikle 2017 yılında katıldıkları her yarışmalardan başarı ile dönmelerinin bunda etkili olduğunu belirtti.



Spor salonu sayısı artacak

Tüm bu başarılarda en büyük payın fedakarca çalışan antrenörler ve personelin olduğunu kaydeden Genç, antrenman salon sayısını arttıracaklarını söyledi. Genç, "İlimizde bulunan spor tesislerinin atıl durumda bulunan bütün bölümlerinde antrenman salonları oluşturuyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okulların antrenman salonuna dönüşebilecek bölümlerinin bakım onarımını yaparak ilimize yeni antrenman salonları kazandırıyoruz. Özellikle yeni Ordu Stadyumunun ve Sporcu Fabrikası projesinin bitmesi ile ilimiz 15 yeni antrenman salonuna kavuşmuş olacak. Böylece her gün artan sporcu sayımıza cevap verecek antrenman alanları tamamlanmış olacak. İlimizin tüm ilçelerine bakanlığımızın destekleri ile sentetik çim sahalar ve spor salonları yapılmaya devam ediyor. İl Müdürlüğü olarak ilçelerdeki tüm soyunma odalarının ve tribünlerin bakım ve onarımlarını bitirmek üzereyiz. İlçelerdeki tüm sahaların ışıklandırılmasını tamamladık" dedi.



Sporcu sayısı arttı

Mustafa Genç, alt yapıdan sporcu yetiştirmede tam anlamı ile şaha kalktıklarını, lisanslı sporcu sayısının 40 bin 208'e, faal sporcu sayısının 9 bin 250'ye çıkararak büyük artış oranına ulaştıklarını da ifade etti. Genç, "Önceden antrenman salonlarında yapılan ve tüm kategorilerin bir günde tamamlandığı il birincilikleri artık spor salonlarında ve sadece bir kategorinin en az bir gün sürdüğü, kimi branşların üç güne kadar sürdüğü başarı grafiğini yakaladık" diye konuştu.

24-26 Ağustos'ta kutlanacak olan Malazgirt Zaferinin 946. yıldönümünün Perşembe Yaylası'nda festival tadında kutlayarak Malazgirt ruhu yeniden canlandıracaklarını ifade eden İl Müdürü Mustafa Genç, "Uyuşturucu ve madde bağımlısı olmuş ve olma ihtimali olan gençlerin rehabilitasyonuna yönelik projemiz de kabul gördü, en kısa sürede proje uygulamaya geçecek. Ayrıca Bakanlığımız tematik kampları içinde bulunan Arıcılık ve Eğitimi Kampı 81 ilden gençlerin katılımı ile Ordu'da yapılacak" açıklamasında bulundu.

(MAK-SLH-Y)



22.05.2017 13:35:53 TSI

NNNN

