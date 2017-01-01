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İvrindi' de bisiklet turu düzenlendi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:44
İvrindi' de bisiklet turu düzenlendi
İvrindi' de bisiklet turu düzenlendi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir(iha)-Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bisiklet Turu düzenlendi. Mallıca Mahallesinde Çanakkale Gazisi Mehmet Azman Çavuş'un mezarının ziyareti ile başlayan Bisiklet Turu'nda büyük coşku yaşandı.
İlçeye bağlı Mallıca Mahallesi'nde, Mehmet Azman Çavuş Mezarını ziyaret eden bisikletçiler ruhuna Fatiha okudu. Bisiklet turuna İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve İlçe Spor Müdürü Ali Uslu'da katıldı. İvrindi Jandarma Komutanlığı ekipleri de bisikletçilere nezaret etti. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda öğrenciler ile birlikte etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, "Ülkemizin geleceği gençlerimizin spor ile iç içe olması gerekmektedir. Spor, kardeşlik ve barış için en önemli meşaledir. Bu haftayı farklı dallarda çok güzel etkinlikler ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali Uslu da gençlerin spor yapma olanaklarını artırmak için çalıştıklarını söyledi. Bisiklet Turu'na katılan gençlerde, unutulmaz bir gün yaşadıklarını kaydederken, emeği geçenlere teşekkür ettiler.
(FT-EME)

22.05.2017 13:44:14 TSI
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