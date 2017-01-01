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ADÜ'lü gençler robot yarışmasında Türkiye 2.'si oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük uluslararası robot yarışmasında 2'inci oldu.

Konya'da gerçekleşen üniversite ve lise düzeyindeki 13 ülke ve 391 okuldan 3 bin 240 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı yarışmaya ADÜ'yü temsilen Söke Meslek Yüksekokulu (MYO) Mekatronik Programı öğrencileri Semih Dağlı ile Furkan Günbay katıldı. Danışmanlığını Öğr.Gör.Mustafa Tuncal'ın yaptığı ekip, 12 farklı kategoride gerçekleşen yarışmada 'Tasarla-Çalıştır' isimli kategorinin Türkiye ikincisi olarak Aydın'ı gururlandırdı.

Tasarla-Çalıştır kategorisini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, robotların donanım ve yazılımları ile ilgili önceden hiç bir bilgi verilmemesi. Yarışmacılar, sekiz saat boyunca izole edilmiş bir ortamda kendilerine verilen malzemeler ile robotları inşa ederek algoritmaları kendileri yazdı.

(MB-Y)



22.05.2017 13:49:43 TSI

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