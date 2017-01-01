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ALGEM'de 50 kursiyer sertifika aldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:50
ALGEM'de 50 kursiyer sertifika aldı
ALGEM'de 50 kursiyer sertifika aldı

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi Gelişim Merkezi'nde kurslarını başarıyla tamamlayan 50 kursiyer sertifikalarını aldı. Sertifika töreni sonrası kursiyerlerin el emeği ile yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi.
Altıeylül Belediyesi'ne bağlı ALGEM'de 2016-2017 eğitim dönemi 3. sertifika töreni gerçekleştirildi. Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Özen, İsmail Berber, AK Parti Altıeylül İlçe Başkan Yardımcısı Nilgün Tanrıkulu ve kursiyerlerin katılımlarıyla çocuk ve bakım elemanı kursu ile ev ve kurum temizliği kurslarını başarıyla tamamlayan 50 kursiyer sertifikalarını aldılar. Sertifika töreni sonarsı çocuk ve bakım elemanı kursiyerleri yaptıkları el emekleri ürünleri sergilediler. Sergi açılışının ardından Başkan Zekai Kafaoğlu ve Kaymakam Oktay Kaya da ebru sanatı yaptılar.
Başkan Kafaoğlu tüm kursiyerleri tebrik ederek, "Alacağınız sertifikalarla birlikte inşallah iş ve aş bulma imkanına kavuşmuş olacaksınız. Herkesin işi, aşı ve eşi olsun istiyoruz. Her hanede mutluluk olmasını istiyoruz. Kurslara devamlılık önemli. Belediyecilik sadece yol, su, kanalizasyon yapmak değil. Sosyal belediyecilik böyle bir şey. Belediyecilik çeşitleniyor, şekilleniyor gittikçe trend sosyal belediyeciliğe doğru gidiyor. Ne kadar fazla dokunabilirseniz ne kadar fazla insana mutlu edebilirseniz maksat hasıl olmuş oluyor. As olan insan, insana dokunmak güzel" dedi.
Kaymakam Dr. Oktay Kaya da Altıeylül Belediyesi'nin her türü ile sosyal belediyeciliği yerine getirdiğini belirterek, sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik etti.
(TS)

22.05.2017 13:50:31 TSI
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