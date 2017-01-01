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Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:55
Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 23 kişi'den 13'ü tutuklandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince son bir hafta içerisinde yakalanması olan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Asayiş ekiplerinin başlattıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması olan toplam 23 kişi gözaltına alındı. 23 kişiden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 13 kişi ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(IÇ-AA-Y)

22.05.2017 13:55:59 TSI
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