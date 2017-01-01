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Torunlardan büyükannelere özel gösteri

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:57
Torunlardan büyükannelere özel gösteri
Torunlardan büyükannelere özel gösteri

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - 71 Evler mahallesinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Seçil Akkurt Anaokulu Akasyalar sınıfı öğrencileri anne ve babalarını değil, büyükannelerini okullarında misafir ettiler.
Orff schulwerk yaklaşımıyla öğrendiklerini büyükanneleriyle paylaşmak isteyen minikler sahneye çıktı. Yıl boyu torunları için her türlü fedakârlığı yapan büyükannelere, Öğretmen Pınar Tıraş ve öğrenciler ufak bir sürpriz yapmak istedi. Zaman ve mesafe düşünmeden şehir içi ve şehir dışından torunlarını izlemek için gelen büyükanneler, torunlarının onları düşündüğünü görmenin haklı gururunu yaşadı. Programda öğrenciler; büyükanneleri için hazırladıkları özel gösteriyi, onları sınıfa konuk ederek karşılarında sahneledi. Anaokulunda ilk kez yapılan bu program için öğretmen Pınar Tıraş, büyükannelere torunlarına verdiği emek ve katılımları için teşekkür etti ve kendilerini daha sık okulda görmek istediğini söyledi.
(MY-MET-Y)

22.05.2017 13:57:55 TSI
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