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BUSMEK öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BUSMEK, öğrencilere 'ulu şehir' Bursa'yı tanıtıyor.

Abdurrahman Vardar İlköğretim Okulu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe adına Muhsin Özlükurt'un iştirakiyle açılan sergiyi, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker ile Vardar ailesi ve veliler ilgiyle izledi. Özlükurt, Bursa'nın bütün değerlerinin işlendiği serginin, çocuklara yaşadıkları şehri daha yakından tanıma imkanı sunduğunu söyledi. 4. sınıf öğrencilerinin şiir okuma, Karagöz gölge oyunu ve folklor gösterileri ilgi gördü. BUSMEK'in de eserleriyle dikkat çektiği sergide, Bursa'nın meşhur tatları, tarihi ve turistik mekanları maket ve resimlerle gözler önüne serildi. İpek kozasından ip üretimi ve çini sanatının yapılışı BUSMEK stantlarında öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.

(MŞ)



22.05.2017 13:58:47 TSI

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