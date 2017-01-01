ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum Şehit Tiyatrosu'ndan "Kadına Şiddete hayır"

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:01
Erzurum Şehit Tiyatrosu'ndan "Kadına Şiddete hayır"
Erzurum Şehit Tiyatrosu'ndan "Kadına Şiddete hayır"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Şehir Tiyatrosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla " Kadına Şiddete hayır " adlı oyunu 22-31 mayıs tarihleri arasında Medya sanat tiyatro salonunda sahneliyor.
Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu ' nun yaptığı oyun kadın sığınma evinde kalan kadınlarımızın gerçek hikayelerini anlatılıyor.
Erzurum Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Semih Yetimoğlu, oyun hakkındayaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetin toplumsal şiddeti, kötülüğü, nefreti yeniden üreten boyutu, toplumsal yansımaları ve insanın gördüğü zarar olarak iki yönlü etkisi bulunmaktadır. Kadının şiddeti yoğun olarak yaşaması, tüm toplumu etkileyen ağır sonuçları da beraberinde getirmektedir. Şiddeti yaşayan kadınların çocukları da ya istismar edilmekte ya da o şiddeti bizzat yaşamaktadırlar. Ya da en azından görgü tanıklarıdırlar. Yapılan araştırmalar sonucunda bu çocukların yüzde 85'in şiddetin potansiyel uygulayıcıları ya da kurbanları olarak yetiştikleri tespit edilmiştir.
Ülkemizde başka nedenlerle yaşadığımız terör olaylarının yaygınlaşmasına, kadına ve çocuğa yapılan şiddetin fazlasıyla destek verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şiddetin ikinci etkisi de, bireysel anlamda kadınlarımızın ve çocuklarımızın ruhsal hastalıklar, kin ve nefret gibi olumsuz davranışlar, kendileri dışında herkesi düşman görmek gibi psikolojik nevrozlar, huzursuzluk, depresyon, bedensel ağrı ve gerginlikler, aile yapısının bozulması ve üretkenliğin azalması gibi sorunlarını çoğaltmaktadır. Aile yapısı güçlü olan milletin devlet yapısı da çok güçlü olacaktır; çünkü aile toplumun özüdür. Manevi değerlerini kaybeden aile yapısı çöken ülkenin manevi çöküşü de hızlı olmuştur. Başlarda yalnızca aile ortamlarında yaşanan dejenerasyon zamanla toplumun tüm kesimlerine yayılır. Sevgi saygı ve sadakat yerine kıskançlık ikiyüzlülük alay gibi kötü davranışlar ortaya çıkar. Tüm sistem çıkar ilişkileri ahlaki dejenerasyon ve maddi beklentiler üzerine kurulu hale gelir. Güven adalet şefkat ve merhamet körelince bireylerin bir arada huzur ve barış içinde yaşamaları da imkansızlaşır." diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

22.05.2017 14:01:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaçak sigaraları hedef tahtasına gizlemişler
YEREL

KAÇAK SİGARALARI HEDEF TAHTASINA GİZLEMİŞLER
DAİB, URGE inşaat kümesi firmaları Katar Yapı ve İnşaat Fuarına katıldı
YEREL

DAİB, URGE İNŞAAT KÜMESİ FİRMALARI KATAR YAPI VE İNŞAAT FUARINA KATILDI
Atatürk Üniversitesi'nden 1. Uluslararası Öğrenci Şöleni
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDEN 1. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ŞÖLENİ
Şampiyon Curlingciler ödüllendirildi
YEREL

ŞAMPİYON CURLİNGCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Rektör Çomaklı, Garaz'da Karaz Seramik Sergisinin açılışını yaptı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, GARAZ'DA KARAZ SERAMİK SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI
Tıraşsız saç ekimi mümkün
YEREL

TIRAŞSIZ SAÇ EKİMİ MÜMKÜN
TYB Erzurum Şubesi'nde Bingöl ve Çalmaşır ile türküler dile geldi
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDE BİNGÖL VE ÇALMAŞIR İLE TÜRKÜLER DİLE GELDİ
50 yıl önce mezun oldukları lisede buluştular
YEREL

50 YIL ÖNCE MEZUN OLDUKLARI LİSEDE BULUŞTULAR
MHP Erzurum İl Başkanlığına Naim Karataş, yeniden seçildi
YEREL

MHP ERZURUM İL BAŞKANLIĞINA NAİM KARATAŞ, YENİDEN SEÇİLDİ
Narman'da uçurtma şenliği
YEREL

NARMAN'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
THM Çocuk Korosu'ndan yılsonu konseri
YEREL

THM ÇOCUK KOROSU'NDAN YILSONU KONSERİ
Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Dünyanın en zorlu kısa mesafe koşusu Erzurum'da yapıldı
YEREL

DÜNYANIN EN ZORLU KISA MESAFE KOŞUSU ERZURUM'DA YAPILDI
Erzurumlu kadınların ellerinde nakış nakış işlenen Hereke halıları Türkiye'ye pazarlanıyor
YEREL

ERZURUMLU KADINLARIN ELLERİNDE NAKIŞ NAKIŞ İŞLENEN HEREKE HALILARI TÜRKİYE'YE PAZARLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı