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Parkomat sistemi başlıyor



KİLİS (İHA) - Kilis'te trafik akışını rahatlatmak amacıyla uygulamaya geçirilecek olan parkomat sistemi 1 Haziran Perşembe gününden itibari ile başlıyor.

Kilis Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hacı Cümbüş Kavşağı ile Kara Kadı Cami arası, Kara Kadı Cami önünden Adnan Menderes Bulvarı arası, Adnan Menderes Bulvarından Kurtağa Çesmesi arası (Nemika - Kurtağa Caddesi), Nemika/Kurtağa Caddesi başlangıcı ile Kara Kadı Cami arası (Şehitler Abidesi Caddesi), Şehitler Abidesi Caddesi (Neşet Topoğlu Sokak), Kara Kadı Cami önünden Sabah Pazarı Caddesi arası (Arasa Caddesi), Canbolat Paşa Cami önünden Sabah Pazarı Caddesi arası (Mevlevihane Sokak, Hacıbekir Sokakları), Sabah Pazarı ile Yeni Hal Sokak arası (Odun Pazarı Caddesi) ve Dolap Pazarı Caddesi mevkilerinde parkomat uygulamasına başlanacak. Trafik akışının daha rahat ve güvenilir hale gelmesi için yapılan çalışma ilk 10 dakika ücretsiz olup 3 yıl süre ile devam edecektir" denildi.

(MAD-SD-Y)



22.05.2017 14:01:33 TSI

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