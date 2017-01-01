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Karesi parklarla donatıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:02
Karesi parklarla donatıldı
Karesi parklarla donatıldı

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi Kuvayi Milliye Mahallesi'ndeki yapımı devam eden parkları inceledi. Şehre 32 yeni park kazandıran belediye, 30 bin 657 metrekare alanı yeşillendirdi, 83 parkın bakımını yaptı ve 3 bin 574 adet kent mobilyasını da parklara koydu.
Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir çevre oluşturmayı amaçlayan Karesi Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde modern parklar ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşların daha kaliteli sosyal aktivite yapabilmeleri için ekipler çalışma temposunu arttırdı. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi Kuvayi Mahallesi'nde yapımı devam eden parkları ve yeşil alanları inceledi. Merkezde ve kırsalda ot biçme ve yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren ve şehre 32 yeni park kazandıran Park Bahçeler Müdürlüğü şimdiye kadar 30 bin 657 metrekare alanı yeşillendirdi, 83 parkın bakımını yaptı ve 3 bin 574 adet de kent mobilyası koydu. Yenilenen 43 kırsal mahalledeki parklara da fitness grubu montajı yapmaya devam ediyor.
İlçeye nefes aldıracak çevre düzenleme, yenileme ve güzelleştirme çalışmaları yapan belediye, Karesi'de sağlıklı bireyler yetiştirmek, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir çevre oluşturmayı amaçlıyor. Karesi'yi daha çağdaş ve sağlıklı bir geleceğe taşımak amacıyla kent estetiğine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "İlçeye yeşil bir kimlik kazandırmak için gece gündüz mesai yapıyoruz. Sağlıklı bir Karesi için yeşilin öneminin farkındayız ve yeşilin değerini biliyoruz" açıklamasında bulundu.
(TS)

22.05.2017 14:02:09 TSI
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