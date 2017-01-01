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Vali Çataklı Şampiyon Gençleri kabul etti

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:02
Vali Çataklı Şampiyon Gençleri kabul etti
Vali Çataklı Şampiyon Gençleri kabul etti

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında madalya kazanan sporcuları kabul etti.
27. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında Türkiye'ye madalya kazandıran ve dereceye giren Kilisli sporcuları Vali Çataklı, makamında kabul etti.
Geçen hafta içerisinde Polonya'nın Katowice şehrinde düzenlenen 27. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında 65 kilo genç erkeklerde Ahmet Recep Cabioğlu sağ ve sol kolda iki ayrı kategoride Avrupa üçüncüsü olurken, 50 kilo Genç Bayanlarda Gökçe Nur Dellekoğlu Avrupa dördüncüsü ve 21 yaş altı Genç Erkeklerde Ahmet Berkay Kurt ise Avrupa yedincisi olarak dereceye girmeye hak kazandı. Vali Çataklı, Kilis'in tanıtımına sağladıkları katkı ve elde etmiş oldukları sportif başarılarından dolayı gençleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Vali Çataklı, ayrıca sporcuların başarılarında emeği geçen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ile Bilek Güreşi İl Temsilcisi ve aynı zamanda Takım Antrenörü İsmail Kurt'a da teşekkür etti.
(MAD-SD-Y)

22.05.2017 14:02:09 TSI
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