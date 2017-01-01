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Yozgat'ta ihtiyaç sahibi çocuklar için 'Dokunuş Projesi'

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:07
Yozgat'ta ihtiyaç sahibi çocuklar için 'Dokunuş Projesi'
Yozgat'ta ihtiyaç sahibi çocuklar için 'Dokunuş Projesi'

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesince başlatılan 'Dokunuş Projesi' kapsamında Ramazan ayı boyunca açılacak olan sergide toplanan gelirler, bayramda ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık olarak geri dönecek.
Çocuk gülerse dünya güler adı altında düzenlenen 'Dokunuş Projesi' Araştırmacı Yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu, emekli öğretmen Mehmet Yancıoğlu ve fotoğraf sanatçısı Oktay Yıldırım'ın organizesinde eski askerlik şubesinde gerçekleşecek.
Proje hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım, bu projede insanların 1 TL'lerine talip olduklarını belirterek,"Projeyi, çocuk gülerse dünyada güler, biz de çocukları güldürmek için bu projeye başladık. Eski askerlik şubesinin alt katında projemiz uygulanacak. Projenin ismi dokunuş. Biz insanların sadece 1 TL'lerine talibiz. Girişte neyzen arkadaşımız konukları karşılayacak. Ebru sanatı yapılacak. Çavdar sapından saat kulesi yapılacak. Anı perdemiz olacak. Bu anı perdesinde Yozgat halkı fotoğraf çekinebilecek. Hemen yanı başında fotoğraf sergimiz olacak. Bu eserlerin müzayede şeklinde satışı olacak. Bu eserlerden elde edilen gelirlerle Ramazan'ın son günü Yozgat'ta ihtiyaç sahibi olan çocuklara bayramlık hediyesi alacağız" dedi.
Yozgat'ın son dönemlerde Türkiye'nin birçok şehrine örnek olabilecek nitelikte projeler ürettiğini açıklayan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise projenin Ramazan ayının ruhuna uygun bir proje olduğunu söyledi.
(BMG-UY-Y-)

22.05.2017 14:07:33 TSI
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