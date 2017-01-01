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Kabadüz'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Mustafa Bıyık

ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Yokuşdibi İlk-Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı projeler okulda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Açılış kurdelesini birlikte kesen Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ve Belediye Başkanı Yener Kaya, öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği fuarı gezerek bilgi aldı. Fuarı değerlendiren Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, öğrencilerin ortaya çıkardığı projelerin insanlık için yeni kapıları aralayacağından şüphesi olmadığını söyledi.

TÜBİTAK projelerinin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiğini ifade eden Özerden, "Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projelerin yeni buluşlara kapı aralamasını canı gönülden temenni ediyorum. İnşallah ileride çocuklarımız büyük buluşların,büyük fikirlerin mimarı olurlar" dedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise, "Bu tür fuarların geleceğimizin teminatı olan çocukların daha iyi yetişmesine fayda sağlayacağına inanıyorum. Fuar ile öğrencilerimize üreten toplum olma bilincini aşılanıyor. Başarılı çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu.

(MB-SLH-Y)



22.05.2017 14:07:50 TSI

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