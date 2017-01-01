ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkarili basketbolculardan bir başarı daha

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:08
Hakkarili basketbolculardan bir başarı daha
Hakkarili basketbolculardan bir başarı daha

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari 12 Dev Adam Basketbol Okulu (DABO) sporcuları, Türkiye finaline seçildi.
Hakkari Basketbol İl Temsilcisi ve 12 DABO Antrenörü Yakup Aktaş, Elazığ'da yapılan 12 DABO Bölge Şampiyonasına katılan Hakkari 12 DABO ekibinin göstermiş olduğu başarılı performans sonucunda 2 bayan ve 4 erkek olmak üzere toplam 6 sporcunun Bodrum'da yapılacak olan Türkiye finallerine seçildiğini söyledi. Aktaş, Türkiye finallerinde oynayacak 12 oyuncudan oluşan takımın 6 oyuncusunun Hakkari'den seçilmesinin mutluluk ve onur verici olduğunu belirtti.
(FT-MSA-Y)

22.05.2017 14:08:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de 'Kariyer ve Girişimcilik Günleri' çalıştayı
YEREL

HAKKARİ'DE 'KARİYER VE GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ' ÇALIŞTAYI
Operasyonlar, PKK'da çözülmeleri başlattı
YEREL

OPERASYONLAR, PKK'DA ÇÖZÜLMELERİ BAŞLATTI

Hakkari'de terör saldırısı
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR SALDIRISI
HATSO'dan kuyumculara kır yemeği
YEREL

HATSO'DAN KUYUMCULARA KIR YEMEĞİ
Kuyumcular Hakkari'de &quot;birlik&quot; istedi
YEREL

KUYUMCULAR HAKKARİ'DE "BİRLİK" İSTEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı