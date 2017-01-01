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Hakkarili basketbolculardan bir başarı daha



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari 12 Dev Adam Basketbol Okulu (DABO) sporcuları, Türkiye finaline seçildi.

Hakkari Basketbol İl Temsilcisi ve 12 DABO Antrenörü Yakup Aktaş, Elazığ'da yapılan 12 DABO Bölge Şampiyonasına katılan Hakkari 12 DABO ekibinin göstermiş olduğu başarılı performans sonucunda 2 bayan ve 4 erkek olmak üzere toplam 6 sporcunun Bodrum'da yapılacak olan Türkiye finallerine seçildiğini söyledi. Aktaş, Türkiye finallerinde oynayacak 12 oyuncudan oluşan takımın 6 oyuncusunun Hakkari'den seçilmesinin mutluluk ve onur verici olduğunu belirtti.

(FT-MSA-Y)



22.05.2017 14:08:12 TSI

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