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UNESCO'da yeni hedef İznik



(Fotoğraflı)



Halil Ataş

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şehrin en değerli kültürel varlıklarından biri olan İznik'in UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında, Türkiye ve Bursa'daki ören yerleri ile Uludağ Üniversitesi ve Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına dair tanıtım filmleri gösterildi. Davetliler Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve 1981 yılında 1. derecede sit alanı ilan edilen Hasankeyf'e ilişkin sunumunu dikkatle dinledi. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Doğer, sempozyum kapsamında söz olarak bilim kurulu adına görüşlerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sempozyum başlangıcında yaptığı konuşmada, mahalli idarelerin tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasındaki önemine işaret ederek bu konuda ilk adımı atan ve Tarihi Kentler Birliği'ni kuran şehrin Bursa olduğunu söyledi. Cumhuriyet, Osmanlı, Selçuklu ve Bitinya Krallığı'na ait izlerin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla bir bir ayağa kaldırıldığını belirten Başkan Altepe, Osmanlı sultanlarının kurduğu semtlerden oluşan Bursa'nın yapılan çalışmalar sonucunda bir bütün olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdiğini hatırlattı.

Yıldırım Beyazıt'ın kurduğu Yıldırım, Murad-ı Hüdavendigar'ın kurduğu Çekirge, Osmangazi ile Orhangazi'nin metfun bulunduğu Hisar, Çelebi Mehmet'in semti Yeşil ile Fatih Sultan Mehmet'in semti Muradiye'de restore edilmedik tarihi eser bırakmadıklarını, bu semtleri birer dünya kültür mirası haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Altepe, "Osmanlı ve Selçuklu eserlerinin yanında, kalkolitik ve neolitik gibi daha eski dönemlere ait izleri de sürüyoruz. Akçalar ve Aktopraklık bölgesinde bulunan 7000 yıllık kalkolitik ile 8500 yıllık neolitik dönemlere ait izler, ilk kez dönemimizde yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkartıldı. Burada güzel bir arkeopark oluşturduk. Yine Bitinya surlarının tamamına yakını ayağa kaldırıldı. Kapılar tamamlanma aşamasına geldi. Şimdi de Bitinya Sarayı'nın yer altındaki izin sürüyoruz. İnşallah bu çalışmalarda da başarılı sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

Başkan Altepe, Büyükşehir sınırlarının büyümesiyle birlikte ilave 10 ilçede 450 adet kültürel miras çalışması başlattıklarını söyledi. Bunlardan biri olan İznik'in Bursa'nın öncelikli kültürel değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, bundan sonraki süreçte ilçenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesini istediklerini ifade etti. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğini beklediklerini, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçedeki tarihi ve kültürel miras eserlerini restore etmek için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Altepe, "Hava fotoğraflamasında gölün içerisindeki batık bazilikayı bulduk ve bu keşif bilim çevreleri tarafından dünyanın en önemli buluşları arasında gösterildi. İncil'in 4'e indirildiği bölge Hristiyan alemi için de önem arz ediyor. Bir yandan bazilika, diğer yandan çini fırınları ve Roma tiyatrosu, arkeoloik kalıntılarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Elimizdeki en önemli zenginlik olan kültürel mirasın geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılması konusundaki elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

5 gün sürecek sempozyumda, 'Kazı Sonuçları Toplantısı', 'Araştırma Sonuçları Toplantısı' ve 'Arkeometri Sonuçları Toplantısı'nda yaklaşık 340 bildirinin sunulması bekleniyor. ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada ve Polonya´dan birçok bilim adamı sempozyumda yer alıyor.

(MŞ)



22.05.2017 14:12:10 TSI

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