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Demirözü MYO ilk mezunlarını verdi



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi'nin 10 güne yayılan mezuniyet etkinlikleri, bugün Demirözü Meslek Yüksekokulu'nun veterinerlik ile yönetim ve organizasyon bölümlerinin mezuniyet programı ile devam etti.

Demirözü'ndeki programda aynı zamanda Demirözü MYO'nun ilk mezunları olan öğrencilerden başta yüksekokul birincisi Özlem Ergül, ikincisi Erkan Kılıç ve üçüncüleri Ezgi İrem Irmak ile Yasemin Keskin olmak üzere dereceye girenler ödüllendirildi.

Törenin ardından öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Mezunları bu mutlu günlerinde Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile birlikte öğrencilerin aileleri ve üniversite hocaları da yalnız bırakmadı.

(YY-AT-Y)



22.05.2017 14:12:26 TSI

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