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Ölen Babaya son görev



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin'de imamlık yapan Engin Yiğit, babasının cenaze namazını kendisi kıldırdı.

Artvin Merkez Halitpaşa Camii'nin imamı Engin Yiğit'in babası Dursun Yiğit yaşlılığa bağlı hastalıklar sonucunda hayatını kaybetti. 90 yaşında vefat eden Dursun Yiğit'in cenaze namazı öğle namazının hemen ardından Artvin Merkez Camii'nde 5 çocuğundan biri olan imam oğlu Engin Yiğit tarafından kıldırıldı.

Babasına karşı son görevini yapan Engin yiğit metanetini korudu. Cenazeye Artvin Valisi Ömer Doğanay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Yiğit daha sonra Bağlıca'daki aile kabristanlığında toprağa verildi.

(HFD-ÖS-Y)



22.05.2017 14:13:56 TSI

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