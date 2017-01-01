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Fatsa Estetik Şehir projesinin ihalesi 8 Haziran'da

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:14
Fatsa Estetik Şehir projesinin ihalesi 8 Haziran'da
Fatsa Estetik Şehir projesinin ihalesi 8 Haziran'da

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin Fatsa ilçesindeki en önemli hizmetlerinden biri olacak olan Estetik Şehir projesinde ihale tarihi açıklandı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Estetik Şehir projesinin 8 Haziran 2017 tarihinde ihale edileceğini ve projenin 163 binayı kapsadığını ve mesafenin 2 kilometre 200 metre olduğunu söyledi.
Estetik Şehir projesi aslında Cumhuriyet Meydanından başlıyor ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın inisiyatifi ile proje Elekçi Irmağı ile Bolaman Irmağı arasında uygulanacak.

"Güzergahtaki tüm binalar pastel boya şeklinde bir renk cümbüşü görünümünde olacak"
Bu dönemin en önemli projelerinden birinin de Estetik Şehir projesi olduğunu belirten Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Estetik Şehir projesi demek; mevcut yapılaşma var yıkamıyoruz ama görsel kirlilik arz ediyor, onu iyileştirmek görsel kirliliği ortadan kaldırmak yani bir nevi makyaj. Buna da sahilden başlayacağız demiştik. Estetik Şehir projesine belki başka sokak araları dahil edilecek ama önceliğimiz herkesin gördüğü nokta olan sahil olacak. Sahilde Estetik Şehir projesine dahil olacak 163 tane bina var. Bu güzergahtaki yeni yapılmış güzel görünen binalara dokunmayacağız. Maliyeti fazla olmayan sadece binaları boyayarak bir renk cümbüşü yapalım diye mimar arkadaşlarımızla bir ön çalışma hazırlanmıştık. Tamamen pastel renklerden oluşan bir renk cümbüşü. Bu proje binaların boyama işini yüzde 50 Büyükşehir Belediyemiz karşılayacak, yüzde 50 vatandaş karşılayacak. Büyükşehir Belediyemiz aynı projeyi Ordu'da ve Ünye ilçelerinde de yapacak. Ben Estetik Şehir projemizle ilgili bir çalışmayı belediye başkanlarının katıldığı bir yurt dışı gezisinde görmüştüm. Avusturya'da 100 metrelik bir sokakta bu proje uygulanmış ve camlardan balkonlardan çiçekler sarkıtılmış bütün turistler orada o güzelliği yaşıyorlardı" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

22.05.2017 14:14:46 TSI
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