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GGC'den Gazetecilere 3 günlük eğitim



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te gazetecilere grafik tasarım ve sayfa düzeni, haber yazım tekniği ile kamera ve fotoğraf çekim teknikleri eğitimleri veriliyor.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 3 gün sürecek eğitimler başladı. Eğitimin ilk gününe, GGC Başkanı İbrahim Ay,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Cemal Sobutay, Radyo ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Serkan Fundalar ,Kıbrıs Üniversitesi Gaziantep Temsilcisi Hüseyin Akkaya, birçok basın mensubu katıldı. Gazetecilerin eğitimini öngören programlara önem verdiklerini belirten GGC Başkanı İbrahim, ay benzer etkinliklere devam edeceklerini vurguladı. Ay, "Biliyorsunuz ki teknoloji her geçen gün daha gelişiyor. Bizde bu gelişime ayak uydurmak zorundayız. Bu nedenle Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesinin değerli akademisyenleriyle bugün grafik tasarım,yarın haber yazım teknikleri ve Çarşamba günü kamera ve fotoğraf çekimi hakkında değerli hocalarımız bilgilerinizi tazeleyecek" dedi. Kıbrıs Üniversitesi Gaziantep Temsilcisi Hüseyin Akkaya ise yeni yeni seminerlerin insan ufkunu açtığını kaydederek, "Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak biz Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıp onlarla her zaman iş birliğimiz de verim alıp Üniversitemizin tüm olanaklarını onlara seferber etmek istiyoruz" diye konuştu.

Seminerin ilk günü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Sobutay'ın, Grafik ve Tasarım hakkında bilgiler vermesinin ardından sona erdi.

(SD-Y)



22.05.2017 14:17:16 TSI

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