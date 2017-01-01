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MMO Konya Şubesi üye ve üye yakınlarına eğitim fırsatı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi ile bir eğitim kurumu arasında öğretim ücreti indirim protokolü imzalandı.

Oda üyelerinin birinci dereceden yakınlarının yararlanabileceği protokolü MMO Konya Şubesi adına Şube Başkanı Ö. Erdoğan Duransoy, Konya Sınav Eğitim Kurumları adına ise Okul Müdürü Abdullah Tuna imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan MMO Konya Şube Başkanı Ö. Erdoğan Duransoy, Ülkenin kalkınması, gelişen teknolojiye ayak uydurması için büyük mücadelelerin verildiği bugünlerde mühendislere oldukça fazla görevler düştüğünü belirterek, "Ülkemizin gelişmesi ve büyümesi ancak kendisini iyi yetiştirmiş, teknik donanımı yüksek mühendisleri sayesinde olacaktır. MMO Konya Şube Yönetim Kurulu olarak bizler, üyelerimizin teknik bilgilerini geliştirmeleri için yoğun olarak çalışmakta, onların bilgi birikimini arttıracak faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Düzenlenen teknik faaliyetlerin yanı sıra iş hayatından kaynaklı stres ve yorgunluğu ortadan kaldırmak için üyelerimizin aileleri ile birlikte katılım sağladığı sosyal çalışmaları da gerçekleştirmek için gayret sarf etmekteyiz. Bunun yanında Konya'da faaliyet yürüten birçok kurum ve kuruluşla yine üyelerimiz ve yakınlarının yararlanabileceği indirim anlaşmaları yapmaktayız. Bu indirim anlaşmalarına bir yenisini eklemek için bugün burada bulunmaktayız. Üyelerimizin yakınlarının faydalanacağı bu imkanı bizlere sunan Konya Sınav Eğitim Kurumları yetkililerine teşekkür ediyorum. İmzalayacağımız bu sözleşme sayesinde çocuklarımızın cazip ücretlere kaliteli eğitim alacaklarına inanıyorum. Odamız tarafından yapılan sözleşmeler tamamen üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda imzalanmaktadır. Bu sebeple, imzalayacağımız bu sözleşmeyle birlikte imzalamış olduğumuz diğer indirim anlaşmalarından üyelerimizin yararlanabilmesi için sözleşme yaptığımız kurum ve kuruluşlarla görüşmelerini, indirim oranlarını değerlendirmelerini bekliyoruz" dedi.

(BG-AH-Y)



22.05.2017 14:19:11 TSI

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