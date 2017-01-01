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Marangozluk can çekişiyor



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde 45 yıldır marangozluk yapan Murat Aydın (56), hazır kapı, pencere, lambri ve laminantların marangozluk mesleğini bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

Aynı zamanda köyün muhtarı olan Aydın, babasının yanında başladığı mesleğini zor şartlara rağmen halen sürdürüyor. Gümüşhane'de ağaç atölyesi bulunan nadir köylerden Gülaçar köyünde hem muhtarlık hem de vadide yer alan köylerin ahşap işlerini halleden Aydın, hazır kapı, pencere sisteminin bu işi bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

Atölyede kapı, pencere, kovan, kereste biçimi, masa gibi işler yaptıklarını, kendi köyü ve çevre köyler ile bazen de il dışından talep aldığını dile getiren Aydın, "Ama önümüzü kesen bugünkü hazır kapı, hazır pencere, hazır lambri, laminant olayları bizim işimizi sona erdirdi. Başka mesleğim de yok. Burada yapacağım en iyi iş hayvancılık." dedi.

Aydın, 2007 yılı Haziran ayında elektrik kontağından çıkan bir yangınla beraber 22 hayvan, 30-40 metreküp kereste, 3 tane ahır, 3 tane samanlık ve 1 tane atölyenin kül olduğunu da hatırlatarak, "O zaman zararın 300 bin lira olduğu tespit edilmişti. Gümüşhane'deki bir avukatımızın davamızı alıp zarar ziyan tespitini yaptırıp dava açmadan zaman aşımına uğratması bizi mağdur etti. Bankalara köle etti. Yılmadım, yangından sonra eş dosttan borç alarak açtık. Devletin kayda değer yardımı olmadı. Avrupa'da böyle bir durum olsa devlet vatandaşa ne gerekiyorsa alıp kurup sana veriyor. Bir kişiye borçlanmış oluyorsun. Devletine çalışıp ödüyorsun. Biz şimdi 50 kişiye borçlandık" diye konuştu.



"Devletin orman depolarını kapatması yanlış oldu"

Sektör olarak en büyük sorunlarından birisinin de kereste olduğunu ifade eden Aydın, "Keresteyi dikili alan vatandaşlardan alıyoruz. Devletimizin yaptığı bir yanlışta orman depolarını kapatması oldu. Ormanlarda dikili satıyor. Zengin alıyor ama biz alamıyoruz. Depoların yeniden açılmasını istiyoruz. Depolar açılırsa köylerdeki fakirler devlete çalışır ve bu işten faydalanmış olur. Dikili ağaç satımında köylüler zengin müteahhitlere kölelik yapıyor. Erzincan, Trabzon ve Gümüşhane'den gelip alıyorlar. Kurdun önünden ciğer alınmaz ki. Biz alamıyoruz. Dedeli köyü muhtarının da atölyesi var. Aynı sıkıntıları yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Böyle giderse bu işleri bırakmak zorunda kalacağını kaydeden Aydın, borcunu bitirince hayvancılığa döneceğini belirterek, sektörün geldiği durumu şu cümleyle özetledi:

"Ölülerimizin üzerine koyacağımız tahtayı gittik başka yerden malzeme alarak getirdik yaptık ve mezara koyduk."

(RE-ÖS-Y)



22.05.2017 14:19:47 TSI

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